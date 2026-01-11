羅世良卸任河內台商會長

台灣一九九三年首度推動南向政策，同年成立的河內台商會至今已屆三十三年。越南開放初期設立的河內台商會見證南向潮三十三年，當年克服嚴密管制成為越南首個外商組織，並在一波波台資潮中協助官商溝通。越南河內台灣商會（河內台商會）十日晚間在河內市舉辦第十七、十八屆會長交接典禮暨歲末聯歡晚會，四百多名海內外賓客到場同歡。駐越南大使劉世忠暨代表處團隊、越南台灣事務委員會秘書長阮側柏等各界代表與會，展現越南台商的創意與活力，現場感受出第二、三代接棒的生命力。

羅世良致詞時表示，感謝理監事們暨團隊踴躍參加越南臺商總會及各分會活動，促進彼此互動交流，如今將交棒第十八屆，一棒傳一棒。劉大使致詞表示，作為越南首都所在地的「河內商會」，不僅地理位置特別重要，也是北越地區各商會的核心，更與代表處合作無間，今天代表僑委會頒發感謝狀予第十七屆會長羅世良及新任會長簡大翔，並與新任越南總會洪志華總會長共同見證交接儀式，期許新任會長暨團隊，繼續延續越南台商TeamTaiwan的團結精神。