羅仁貴、陳志祥當選台灣人權文化協會正副理事長



（台南報導）

台灣人權文化協會（THRCA）於 2025 年 11 月 15 日上午，在台南新化喜樂園盛大舉行第八屆會員大會，同步舉行創會 11 週年暨聯合國《世界人權宣言》77 週年紀念為台灣祈禱會。本次大會順利完成理監事改選，並邀請前台灣文學館館長鄭邦鎮進行專題演講。

年度工作會報：以「台灣」為名邁向世界

在大會主席前理事長李建畿的簡報中，回顧了協會過去一年的重要工作成果：

國家正名： 協會於 2024 年底召開會員大會，正式以台、華、英、日、阿拉伯、印尼等六種語言向國際宣告：「自即日起，我們的國名叫台灣，Taiwan！」

議題倡議： 成功舉辦多場研討會，探討「如何讓台灣國家正常化」等關鍵議題，並強調台灣在歷史長河中，可藉由堅持自身價值，成為一個偉大的國家。

國際交流： 積極參與和協辦如紀念美國 Charlie Kirk 追思會等活動，以愛、信念、勇氣等普世價值為基礎，推動台灣參與聯合國人權機制並為受害者發聲。

理監事改選 新任領導團隊出爐 羅仁貴牧師接任理事長

圖/林聲

大會隨即進行第八屆理監事改選，選出新一屆領導團隊，由羅仁貴牧師當選理事長，陳志祥當選副理事長。

新任理事長羅仁貴牧師為西拉雅族人，今年剛從頭社教會榮退，總統賴清德曾全程參與其榮退典禮。羅理事長將協會目標聚焦在具體實踐上，他表示將在台南恢復興建一間 400 年前荷蘭時期的台灣人教會，讓成功正名的西拉雅族人有聚會教堂，並藉此向世界宣告台灣早在 400 年前就已接受基督教洗禮，真正落實協會徽章上 “In God We Trust” 的精神，期許協會能「行公義，好憐憫，心存謙卑，走在上帝的道上」。

台灣人權文化協會第八屆主要理監事名單：

* 理事長： 羅仁貴

* 副理事長： 陳志祥

* 常務理事： 鄭邦鎮

* 常務監事： 李建畿

• 理事： 吳文璋、謝安通、 許中泰、王進財、江明賢、黃麗玉

• 候補理事： 潘靜竹、黃衍學、馬小蘭

• 常務監事： 李建畿

• 監事： 洪清森、吳燕如

• 候補監事： 林鴻薪

鄭邦鎮教授專題演講 以人權文化喚醒台語生機

圖/林聲

本次會員大會特別安排前台灣文學館館長、台灣法理建國學院院長鄭邦鎮教授進行專題演講，他以深入淺出的方式闡述了台灣人的母語教育，應在家庭中完成，並應由父母親肩負起教育傳承的責任。

本屆會員大會，現場報名加入會員踴躍。新化區余柷青議員也蒞臨致詞並加入會員。

台灣人權文化協會第八屆會員大會在充滿人權思辨與傳承祝福的氛圍中圓滿落幕。隨著新任理事長羅仁貴牧師的接棒，協會將承擔起「行公義、好憐憫」的使命，在人權與文化領域繼續為台灣的國家正常化和國際發聲而努力。