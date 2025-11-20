羅伯派丁森加盟《沙丘3》！沙漠拍戲熱到「腦袋當機」 笑喊任導演擺佈：「想幹嘛都行！」

《天能》劇照

1. 羅伯派丁森沙漠拍到「腦袋當機」，任導演擺佈！

2. 《沙丘》片場太地獄！熱到中暑成日常！

3. 派丁森正式加入《沙丘》宇宙，與「甜茶」二度同台飆戲！

【文／千尋少女】傳言終於成真！羅伯派丁森（Robert Pattinson）確認加盟《沙丘3》！近期為新片《去死吧，親愛的》（Die My Love）積極宣傳的他，在受訪時親口證實加入《沙丘》宇宙，還分享在沙漠片場的獨特拍攝體驗。他笑說當地高溫讓他腦袋直接停擺，整個人進入放空狀態，對導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）言聽計從！

廣告 廣告

過去數月屢屢傳出派丁森將加入《沙丘》系列，如今本人終於給出答案，也讓影迷狂喜。在接受《IndieWire》訪問時他透露，沙漠拍攝時熱到無法思考，決定把腦袋放空，「這其實很放鬆，我的大腦根本沒在運作，沒有一個腦細胞在工作。我就一直跟丹尼說：『你想幹嘛就幹嘛！』」

《沙丘》劇組向來以「地獄片場」著稱，明星們中暑堪稱常態。上一集飾演殘暴反派「菲得羅薩」的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）就曾透露片場溫度高達攝氏43度，甚至有工作人員因中暑倒地。女主角千黛亞（Zendaya）也曾因擔心厚重的戲服與沙漠廁所距離太遠而節制飲水，結果熱到中暑。

《沙丘：第二部》劇照

《沙丘》前兩集全球票房累積高達11.2億美元票房，第三集將是導演維勒納夫打造的沙丘三部曲最終章，並改編自小說《沙丘救世主》，故事將接續《沙丘2》結尾的12年後。提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）飾演的保羅已成宇宙皇帝，面臨全新威脅崛起。外媒傳聞傳出派丁森將飾演反派「史凱特爾」（Scytale），試圖推翻帝國的最大敵手，這也是他與「甜茶」繼《國王》(The King)再度交鋒。

《國王》劇照

隨著派丁森正式加盟、原班人馬大多回歸，《沙丘3》勢必成為明年最受矚目的史詩級壓軸鉅作。

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！