羅伯萊納夫妻遭砍身亡！知情人士曝「關鍵兇手」

國際中心／翁莉婷報導



美國導演羅伯萊納（Rob Reiner）曾執導多部經典名作，像是搖滾仿紀錄片《搖滾萬萬歲》、浪漫奇幻喜劇片《公主新娘》、心理恐怖驚悚片《戰慄遊戲》、《當哈利碰上莎莉》等，並榮獲2次艾美獎的肯定。昨（14）日位於洛杉磯的自宅中發現1男1女陳屍屋內，經過洛杉磯消防局證實2名死者身分及死因未對外公布，不過死者的年齡和身分皆和羅伯萊納夫妻相符。





好萊塢名導羅伯萊納「驚傳身亡」…疑似「遭兒砍殺」和妻子陳屍自宅！

昨（14）日傳出羅伯萊納（圖左）與妻子（圖右）陳屍於自宅。（圖／美聯社提供）





廣告 廣告

知名美國導演羅伯萊納（Rob Reiner），昨（14）日意外傳出和妻子陳屍在位於西洛杉磯自宅的消息。綜合外媒報導，警消接獲通報後馬上趕到案發現場查看，並在屋內發現1名男性和1名女性已失去生命跡象，而這2名死者的年齡分別為78歲和68歲，身分等資訊都與羅伯萊納夫妻吻合。有消息人士更指出2名死者身上出現像「刀傷」的撕裂傷，疑似慘遭利器刺殺而亡。

好萊塢名導羅伯萊納「驚傳身亡」…疑似「遭兒砍殺」和妻子陳屍自宅！

羅伯萊納生前執導過多部經典作品。（圖／美聯社提供）





羅伯萊納（Rob Reiner）和現任妻子超過35年的婚姻生活中，育有3個孩子。根據《ETtoday新聞雲》報導，知情人士透露2人身上都出現與刀子一致的傷口，而兇手疑似是2人的兒子尼克萊納，不過警方還未出面說明，原因有待仔細調查，目前案件將往「搶劫謀殺」方向偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：好萊塢名導羅伯萊納「驚傳身亡」…疑似「遭兒砍殺」和妻子陳屍自宅！

更多民視新聞報導

川普關稅衝擊東南亞供應鏈！美國聖誕禮物進口面臨風險

古巴親中「拒台人入境」下場慘了！我國拒買龍蝦 進口額慘崩7成

FBI鎖定！美布朗大學槍擊案嫌犯身分曝光 曾在軍中服役

