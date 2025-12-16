羅伯萊納夫妻陳屍自宅 次子遭拘留 LAPD仍稱「疑似他殺」
好萊塢名導演「羅伯萊納」夫妻在自家遇害，因為他們在洛杉磯的住所，堪比「比佛利山莊」，被認為是整個洛杉磯最安全的高級社區之一，所以消息傳開，引起輿論譁然。目前洛杉磯警方已經逮捕萊納的次子「尼克」，只是因為案情疑點重重，所以警方只說「疑似他殺」，拒絕透露更多細節。
好萊塢名導演羅伯萊納夫妻在洛杉磯的豪宅內遇害，引起全球震驚。這起駭人命案發生在被譽為洛杉磯最安全的高級社區之一，與比佛利山莊齊名的豪宅區。洛杉磯警方目前已逮捕萊納32歲的次子尼克，以謀殺雙親罪名收押，但案情疑點重重，警方對外僅表示「疑似他殺」，並對案件細節嚴格保密。法醫已趕赴現場進行調查，整個住所被警方拉起封鎖線。
CNN首席執法與情報分析師John Miller表示，萊納夫妻居住的社區是西洛杉磯最高檔的區域之一，不僅與比佛利山莊齊名，更是眾多名人和富豪的居住地，一向被視為洛杉磯最安全的社區之一。CNN記者Marybel Gonzalez指出，警方對此案細節相當保密，昨天甚至未正式公布死者身分，只稱這起案件為「疑似他殺」。
目前被捕的尼克萊納曾多次公開談論自己與毒癮的抗爭經歷。在2015年的一次訪談中，尼克曾表示當他出去做吸毒之類的事情時，會感到非常內疚，因為他會想到父母正在惦記著他，希望他能走上正道。同樣在2015年，羅伯萊納也曾談到他相信兒子深知父母對他的愛與支持。
尼克曾因毒癮問題多次進出戒毒所，甚至一度離家出走。然而，這段經歷也促成了父子合作拍攝電影「成為查理」。CNN首席媒體分析師Brian Stelter表示，羅伯萊納曾在訪談中真誠地談到，透過拍攝「成為查理」，他更加理解兒子尼克的掙扎。
根據CNN報導，這起命案發生前一天晚上，羅伯萊納疑似正與兒子發生爭吵。幾個小時後，是萊納的女兒在家中發現了父母的遺體。然而，警方對於案件的細節仍然保持低調，只表示一切都在調查中，讓這起駭人命案蒙上更多謎團。
