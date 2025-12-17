羅伯雷納兒子恐面臨死刑！檢方心碎曝殺父母手法「極其殘忍」

羅伯雷納遭兒子尼克雷納殺害。（圖／Getty）

78歲美國導演羅伯雷納（Rob Reiner）與68歲妻子米凱萊辛格（Michele Singer）遭32歲兒子尼克雷納（Nick Reiner）殺害，震驚各界，尼克目前遭控兩項謀殺罪，最高可判處終身監禁、不得假釋或死刑。

洛杉磯警察局長在記者會上表示，這起案件令人心碎，「不僅對雷納一家及其親人來說如此，對我們整個城市來說也是如此，我們向所有受此悲劇影響的人們致以最深切的慰問。」

地方檢察官Nathan Hochman則表示，尼克雷納將面臨兩項一級謀殺罪指控，還面臨一項特別指控（special allegation），即他「親自使用危險且致命的武器，也就是刀械」，會加重刑罰，有可能最高判刑會面臨在加州相當罕見的死刑。檢察官也坦言：「起訴這類涉及家庭成員的案件，是本辦公室面臨最具挑戰性且最令人心碎的案件，因為這類罪案涉及親密關係且性質通常極其殘忍。」

羅伯雷納與妻子米凱萊辛格遭殺害。（圖／Getty）

此外，多家外媒也報導這起命案更多細節，案發前一天，脫口秀主持人康納歐布萊恩（Conan O’Brien）舉辦耶誕派對，因為當地今年遭遇野火，希望藉此派對除舊迎新，多位好萊塢名人皆出席。沒想到尼克雷納突然出現，舉動詭異，並四處打斷賓客談話，詢問他們「是不是名人」。

但尼克雷納並不在受邀名單上，而是跟著父母羅伯雷納和米凱萊辛格出席。羅伯雷納詢問康納歐布萊恩兒子能否一同參與，因為他飽受毒品藥物困擾，常有極端令人擔憂的行為，所以不想讓他獨自待在家。沒想到羅伯雷納一度和尼克吵了起來，夫婦倆窘困地離去，但目前尚不清楚尼克當時是否與他們一起離開。

隔天凌晨四時，尼克雷納入住的飯店被房務人員發現淋浴間滿是鮮血，下午3時30分羅伯雷納夫婦倆被女兒羅米發現死於家中，身上有多處刀傷，死亡時間尚未確定。但據執法部門透露，他們已經死亡數小時，最早可能在13日晚上或14日凌晨，也就是他們從派對返家後被殺害。

民眾在羅伯雷納在星光大道的星星上送花悼念。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導

