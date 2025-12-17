羅伯雷納兒子恐面臨死刑！檢方心碎曝殺父母手法「極其殘忍」
78歲美國導演羅伯雷納（Rob Reiner）與68歲妻子米凱萊辛格（Michele Singer）遭32歲兒子尼克雷納（Nick Reiner）殺害，震驚各界，尼克目前遭控兩項謀殺罪，最高可判處終身監禁、不得假釋或死刑。
洛杉磯警察局長在記者會上表示，這起案件令人心碎，「不僅對雷納一家及其親人來說如此，對我們整個城市來說也是如此，我們向所有受此悲劇影響的人們致以最深切的慰問。」
地方檢察官Nathan Hochman則表示，尼克雷納將面臨兩項一級謀殺罪指控，還面臨一項特別指控（special allegation），即他「親自使用危險且致命的武器，也就是刀械」，會加重刑罰，有可能最高判刑會面臨在加州相當罕見的死刑。檢察官也坦言：「起訴這類涉及家庭成員的案件，是本辦公室面臨最具挑戰性且最令人心碎的案件，因為這類罪案涉及親密關係且性質通常極其殘忍。」
此外，多家外媒也報導這起命案更多細節，案發前一天，脫口秀主持人康納歐布萊恩（Conan O’Brien）舉辦耶誕派對，因為當地今年遭遇野火，希望藉此派對除舊迎新，多位好萊塢名人皆出席。沒想到尼克雷納突然出現，舉動詭異，並四處打斷賓客談話，詢問他們「是不是名人」。
但尼克雷納並不在受邀名單上，而是跟著父母羅伯雷納和米凱萊辛格出席。羅伯雷納詢問康納歐布萊恩兒子能否一同參與，因為他飽受毒品藥物困擾，常有極端令人擔憂的行為，所以不想讓他獨自待在家。沒想到羅伯雷納一度和尼克吵了起來，夫婦倆窘困地離去，但目前尚不清楚尼克當時是否與他們一起離開。
隔天凌晨四時，尼克雷納入住的飯店被房務人員發現淋浴間滿是鮮血，下午3時30分羅伯雷納夫婦倆被女兒羅米發現死於家中，身上有多處刀傷，死亡時間尚未確定。但據執法部門透露，他們已經死亡數小時，最早可能在13日晚上或14日凌晨，也就是他們從派對返家後被殺害。
Yahoo奇摩關心您：
珍惜生命，拒絕毒害
一人吸毒，全家受苦
※ 毒品危害防制諮詢 24 小時專線：0800-770-885（請請你、幫幫我）
其他人也在看
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 12
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 31
小16歲嫩妻爆曾交往富商王廣德10年！江柏樂靠施法娶到她 不忍回應了
命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，驚人內幕在社交圈內不脛而走。對此江柏樂也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 23
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 8
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 4
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 30
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 6 天前 ・ 84
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 159
最美年輕阿嬤！47歲陳小菁有9個孫子 林秀玲當場嚇壞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導三立8點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場。由林秀玲飾演的葉家女主人，她的每一步布局，牽動著雙...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
最美星二代現身！林書煒50生日派對、女兒突襲驚喜滿分，高顏值讓全網暴動
生日當天，林書煒原以為女兒無法回來，完全沒料到蔡中泠會突然現身。當女兒一踏進場，林書煒當場又驚又喜，眼神閃著光，整個派對瞬間溫度飆升。蔡詩萍幽默笑說，自己當時就像聖誕老公公一般，小心安排班機、化妝、中繼休息，還要安排出場的「儀式感」，就是希望這份驚喜既神...styletc ・ 1 天前 ・ 21
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
「老婆視角」的連晨翔...顧女兒顧到睡著 當奶爸真實心聲全說了
近年轉戰演員的連晨翔愛情事業兩得意，跟女星劉品言跳過認愛直接宣布結婚，並在上個月升格為父親。昨（16日）連晨翔曝光一張哄娃哄到睡著的照片，表示女兒每天都在長大，「看了好療癒」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5
馬筱梅疑懷兒子被指爭汪家家產 脫口回應：不是破產嗎
大S前夫汪小菲和台灣妻子馬筱梅（Mandy）今年5月在北京補辦婚宴，最近馬筱梅證實有了身孕，沒大張旗鼓公開是怕黑粉亂說話，員工更疑似爆料她懷的是男寶寶；上月，馬筱梅在直播時，被質疑懷孕是為了爭汪家家產，她反虧網友天天說他們家破產，哪裡有財產可以爭，更指自己沒想這麼多，這個孩子靠娘家的財產也可以生活。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
胡小禎當眾激吻小男友 前夫李進良發聲了！笑虧：比大谷翔平有「味道」
41歲的胡小禎日前在慶生派對上大方甜吻小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉），前夫李進良16日受訪，坦言有看到照片，並說：「感覺就甜甜蜜蜜、恩恩愛愛，很替她開心。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 7
不只陳柏霖 陳匡怡再點名這些大咖男星追過她
昔日「台大五姬」陳匡怡近年在演藝圈鮮有作品，卻惹出一連串爭議話題，繼日前自曝「張孝全曾追過她」掀起討論，4日又點名曾合作《我可能不會愛你》的陳柏霖，稱對方「曾追求她但沒追到」，並強烈要求外界別再以「荒謬內容」影射她，昨（15）日，陳匡再發長文自曝多位大咖男星追過她，但都失敗。自由時報 ・ 1 天前 ・ 75
陳水扁轉戰電視圈主持節目！首集政壇大咖現身…NCC示警1事
政治中心／巫旻璇報導前總統陳水扁傳出將轉戰電視圈，並與《鏡電視》合作，推出主持全新談話節目《總統鏡來講》，消息一出立刻引發關注。對於陳水扁將擔任節目主持人一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前在立法院備詢時明確表示，《鏡電視》若製播政論性質的節目，將涉及違規。儘管如此，根據最新消息指出，該節目已敲定將於明年1月正式開播。民視 ・ 1 天前 ・ 106
零緋聞被喊爸2／楊宗緯曾想25歲成家當年輕爸 約女星吃素被讚「很會撩」
回顧楊宗緯的早期訪談，他透露一直都計畫25歲能夠成家，然後當個年輕的爸爸；未來最幸福的一件事，就是能跟孩子一起進行各種活動，包括上夜店，或者是被誤認為是自己孩子的哥哥，更能令他開心。說出上述這番話的時候，楊宗緯已經29歲了。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 4
喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著
藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14