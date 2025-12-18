羅伯雷納夫婦疑遭殺害！二兒被逮出庭露面 兄妹沉默3天首發聲

羅伯雷納與妻離世第3天，尼克（右3）出庭露面，傑克（右1）、羅米（左3）首發聲。（圖／路透社）

好萊塢導演羅伯雷納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒辛格（Michele Singer）14日驚傳離世，震驚國際影壇，隨後二兒子尼克雷納（Nick Reiner）遭到逮捕，並依涉嫌「謀殺罪」被起訴，目前案發過程仍在調查中。而尼克日前首度出庭露面，哥哥傑克（Jake）、妹妹羅米（Romy）則也悲痛發聲了。

尼克雷納17日首度現身美國洛杉磯法院，只見他留鬍子、戴眼鏡，身穿藍色防護背心，狀態有些憔悴，且彎著身軀站在法庭玻璃牆後面，但他全程不發一語，律師也沒有為其辯護，只有在法官問及是否放棄快速提審的權利時，尼克簡短回覆「是的，法官大人」，後續庭審日期則訂為明（2026）年1月7日。

尼克雷納遭逮後首出庭露面。（圖／路透社、路透社）

至於羅伯雷納與蜜雪兒辛格的其他2個孩子傑克、羅米，17日也打破沉默發表聲明，坦言言語無法形容現在所承受的痛苦，「失去父母羅伯與蜜雪兒的噩耗，是任何人都不應該經歷的。他們不僅是我們的父母，更是我們最好的朋友」。雖然兄妹倆感謝這段期間外界的關心、慰問，但也懇請尊重家人的隱私，給予喘息空間。

關於案件的經過，傑克和羅米強調，「請大家在進行臆測時，以同情和人道的態度來回應，並銘記我們父母精彩的人生和他們給予的愛」，針對尼克遭逮捕一事，並未多做回應。此外，尼克的律師受訪時也表示，「今天我們只關注程序上的進展，也就是繼續進行提審，今天實質上什麼都沒發生」，期望這起案件能被徹底且謹慎地處理、調查。

★未經判決確定，應推定為無罪。

