羅伯雷納夫婦遭刺殺 傳染毒兒行兇

電影《一路玩到掛》好萊塢導演羅伯雷納及妻蜜雪兒辛格驚傳死訊，14日下午洛杉磯警察局接獲通報，78歲的羅伯萊納與68歲妻子蜜雪兒身負刀傷於洛杉磯住家身亡，綜合美媒報導，洛杉磯警局重案組正朝「搶劫謀殺」方向進行偵辦，有消息人士透露，兇手恐是他們的「染毒兒」尼克雷納，但警方目前並未將任何人列為嫌犯。

關於這項震撼影壇的噩耗，雷納家族的發言人14日晚間悲痛證實，羅伯雷納與蜜雪兒辛格已經離世，並懇請外界在哀悼期間給予親友隱私。洛杉磯市長凱倫巴斯形容羅伯雷納離世是「城市和國家的毀滅性損失」，美國前總統歐巴馬也在社群媒體X發文，表示自己與妻子對該案感到無比悲痛，提到羅伯夫婦的價值觀激勵了無數人。

廣告 廣告

而尼克雷納被指涉弒親，雖尚未被警方證實，但也是有跡可循。32歲的尼克雷納，多年來生活並不順遂，他曾公開坦承15歲起便反覆進出戒毒機構，長期與毒癮搏鬥，狀況最糟的時候，他一度離家流落街頭與家人漸行漸遠，如今父母發生命案，他的過往又再度被翻出來檢視。

（珍惜生命，請勿吸毒。）