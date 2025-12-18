羅伯·雷納家屬打破沉默，其子尼克出庭面臨謀殺指控

遭殺害的好萊塢導演羅伯·雷納（Rob Reiner）與妻子米歇爾·辛格·雷納（Michele Singer Reiner）的其他子女，在父母身亡及兄弟尼克·雷納（Nick Reiner）被捕後，首次公開發聲。

傑克（Jake）和羅米·雷納（Romy Reiner）週三（12月17日）在聲明中表示，他們在這場「可怕且毀滅性的失去」之後，正經歷「無法想像的痛苦」。他們並未直接回應針對兄弟的指控。

32歲的尼克·雷納週三首次出庭，並放棄了對兩項一級謀殺指控提出答辯的權利。

廣告 廣告

這對夫妻於週日在洛杉磯的家中被發現死亡。洛杉磯縣驗屍官週三表示，他們死於由多處銳器傷造成的他殺。

尼克·雷納於週日晚間被拘捕，並在週二被控謀殺罪。

羅米和傑克·雷納在提供給BBC在美國的合作夥伴哥倫比亞廣播公司（CBS）的聲明中表示：「我們父母羅伯和米歇爾·雷納那可怕且毀滅性的離世，是任何人都不應該經歷的事。他們不僅是我們的父母，更是我們最好的朋友。」

他們補充說：「我們感謝來自家人、朋友以及各界人士的慰問、善意與支持。」

兄妹倆同時呼籲外界給予隱私，「並希望我們的父母能因他們精彩的一生以及所付出的愛而被銘記。」

家族代表尚未立即回應BBC的置評請求。

[Reuters]

在週三於洛杉磯市中心舉行的聽證會上，檢控方與雷納的辯護團隊同意將提訊延至1 月7日，屆時他將再次有機會提出答辯。

雷納出庭時，僅在法官特蕾莎·麥高尼格（Theresa McGonigle）詢問他是否理解自己擁有迅速審判的權利時回答：「是的，法官大人」。

法官稍早命令聚集在法院外、提前數小時到場的媒體不得拍攝被告，當時他身穿監獄防自殺衣。

在庭內的媒體在簡短的聽證過程中無法看到雷納，因為他坐在視野外的一個角落裡，但會後的片刻瞥見，他面無表情，雙臂裸露並戴著手銬。

據其律師與檢控方表示，他原定於週二出庭，但因未獲醫療許可而未能出席。

他的律師艾倫·傑克森（Alan Jackson）在庭外告訴記者，案件中存在「複雜且嚴重的問題」，需要在接下來幾週內處理。

傑克森告訴記者：「我們要求在這個過程中，讓制度以其既定的方式推進。」

「不要急於判斷，不要草率下結論，而是以克制、尊嚴，以及對這個制度和程序應有的尊重，還有對家屬的尊重。」他說。

一名刑事辯護律師在聽證會後告訴BBC，雷納延遲答辯可能是為了爭取時間進行精神鑑定。

塞斯·祖克曼（Seth Zuckerman）表示：「精神鑑定通常在提訊前進行，以確定他是否具備接受審判的能力。」

尼克·雷納（右）被指控殺害其父母 [Getty Images]

在1月7日的聽證會之前，雷納將繼續被羈押在洛杉磯的雙子塔懲教監獄。

如果他提出無罪答辯後被定罪，可能面臨不得假釋的終身監禁或死刑。檢控方表示，目前尚未決定是否尋求死刑。

羅伯·雷納曾執導多部經典電影，涵蓋多種類型，包括《搖滾萬萬歲》（This is Spinal Tap）、《危情十日》（Misery）以及《軍官與魔鬼》（A Few Good Men，《義海雄風》）。

米歇爾·辛格·雷納是一名演員、攝影師及製片人，也是攝影與製作公司Reiner Light的創辦人。

洛杉磯警察局局長吉姆·麥克唐奈（Jim McDonnell）表示：「這宗案件令人心碎也非常私人，不僅對雷納家族及其親友而言如此，對整個城市也是如此。」

報導補充：薩克希·文卡塔拉曼（Sakshi Venkatraman）