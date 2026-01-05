羅偉接受ABC專訪：今年著重公安、遊民與城市復甦

舊金山市長羅偉（中）近日接受ABC News節目「This Week」專訪，回顧他上任首年的施政表現。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）近日接受ABC News節目「This Week」專訪，節目回顧他上任首年的施政表現，並聚焦舊金山的公共安全、無家可歸問題，以及他與總統川普（Donald Trump）的一次通話內容，同時展望新一年的市政方向。

節目一開始形容羅偉在舊金山已成為當地政治網紅人物「local celebrity」，指出他近來透過社群與影音平台發表談話，相關內容在市民間引發關注。

廣告 廣告

節目畫面中，羅偉走訪社區與商家時，不時有市民主動上前與他交談，亦有路過民眾對他喊話，表達對市政表現的看法，相關畫面成為專訪的一部分。

在訪談中，羅偉談到市民最關切的治安問題。他表示，市府近一年來持續將公共安全列為優先事項，特別是在汽車破窗竊盜等影響生活品質的案件上，相關數據顯示已降至多年低點。他指出，市府希望透過更直接的執法與資源配置，讓街道秩序出現可觀察的改變。

對於無家可歸與毒品議題，羅偉表示，這是舊金山多年累積的結構性問題，並非短期內即可解決。他指出，市府目前採取多重策略，一方面加強街頭秩序管理，另一方面擴大臨時與永久住房資源，同時將有需要的人轉介至治療與支援體系，以應對街頭現況與人道需求之間的張力。

羅偉也在節目中提及，去年曾與川普通話，雙方談及派遣國民兵相關議題。羅偉表示，對方在通話中關切舊金山的安全狀況，並詢問市府如何應對相關挑戰。他指出，市府在處理公共安全議題時，仍以地方治理權責與市民安全為主要考量。

談及未來一年，羅偉表示，市府將持續把重點放在公共安全、無家可歸與毒品問題，以及城市經濟與商業活動的復甦上。他指出，市府希望逐步改善市中心與社區環境，讓居民與商家感受到城市運作回到正軌。

節目最後，羅偉表示，舊金山正處於一個調整與修復的階段，市府的施政方向將以實際成果回應市民對城市安全與生活品質的期待。

更多世界日報報導

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」