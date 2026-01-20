羅凡晸詩書創作展 新營文化中心展出

藝術家羅凡晸於新營文化中心舉辦筆墨紀事詩書創作展，將在地美食化為近體詩及以八體漢字書寫，以筆墨與飲食文化交織出臺南味。（記者李嘉祥攝）

臺南市新營文化中心即日起至25日於2樓雅藝館展出「筆墨紀事：羅凡晸詩書創作展」，藝術家羅凡晸以臺南美食為靈感，將牛肉湯、虱目魚粥、肉粿、豆菜麵、鹽水意麵和碗粿等在地滋味，化為八首近體詩，再以甲骨文、金文、篆、隸、草、行、楷等八體漢字書寫，讓筆墨與飲食文化交織出滿滿臺南日常，喜愛詩書、書法創作的朋友千萬別錯過。

羅凡晸現任教於國立臺灣師範大學國文學系，師承書法名家李榮樹、祝羲、丁錦泉、陳欽忠、簡明勇、游國慶等人，長年專注於書法、漢字及中文數位教學，並承襲丁錦泉老師書法創作理念，用自己的手寫出自己的文字與書法，除以歷代漢字豐富書體及古典詩歌聲情之美，並透過作品記錄自2021年喬遷臺南後的美食之旅，以及所感所遇之人情紀事。

文化中心表示，此次共展出33件書法與詩歌作品，亮點系列作品「臺南狠食載」以臺南37個行政區及美食為主題，創作牛肉湯盛行帶、虱目魚粥盛行帶、肉粿盛行帶、豆菜麵盛行帶、謎之地帶其一、謎之地帶其二、鹽水意麵中立國、碗粿中立國等八首近體詩，並配合甲、金、傳抄古文、篆、隸、草、行、楷等八體漢字構形。

羅凡晸說，「筆墨紀事」不僅是詩書創作的藝術展示，更是一場「人情即詩」的心靈交流，藉由不同書體的提按、方圓、疾澀、力勁等技法運用，展現傳統書道縱向與橫向的交錯發展，也期待觀眾在佇足欣賞的過程中獲得更多意在言外的藝術沉浸。