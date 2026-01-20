羅凡晸詩書創作展 滿滿「台南味」

藝術家羅凡晸以台南美食為靈感，創作〈碗粿中立國〉等作品。 （文化局提供）

記者翁聖權∕新營報導

新營文化中心即日起至廿五日止，於二樓雅藝館展出《筆墨紀事：羅凡晸詩書創作展》，藝術家羅凡晸以台南美食為靈感，將牛肉湯、虱目魚粥、肉粿、豆菜麵、鹽水意麵和碗粿等在地滋味，化為八首近體詩，再以甲骨文、金文、篆、隸、草、行、楷等八體漢字書寫，讓筆墨與飲食文化交織出滿滿台南日常。

新營文化中心指出，羅凡晸現任教於台灣師範大學國文學系，師承書法名家李榮樹、祝羲、丁錦泉、陳欽忠、簡明勇、游國慶等人，長年專注於書法、漢字及中文數位教學。他承襲丁錦泉老師的書法創作理念：「要用自己的手寫出自己的文字與書法」，於是以歷代漢字的豐富書體及古典詩歌的聲情之美，透過作品記錄自二０二一年喬遷台南後的美食之旅，以及所感所遇之人情紀事。

亮點系列作品如《臺南狠食載》，藝術家以台南卅七個行政區及美食為主題，創作〈牛肉湯盛行帶〉、〈虱目魚粥盛行帶〉、〈肉粿盛行帶〉、〈豆菜麵盛行帶〉、〈謎之地帶其一〉、〈謎之地帶其二〉、〈鹽水意麵中立國〉、〈碗粿中立國〉等八首近體詩，並配合甲、金、傳抄古文、篆、隸、草、行、楷等八體漢字構形。

羅凡晸表示，「筆墨紀事」不僅是詩書創作的藝術展示，更是一場「人情即詩」的心靈交流，藉由不同書體的提按、方圓、疾澀、力勁等技法運用，展現傳統書道縱向與橫向的交錯發展。本次展出卅三件書法與詩歌作品，期待觀眾在佇足欣賞的過程中，獲得更多意在言外的藝術沉浸。