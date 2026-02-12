羅友志喪父才嘆來不及和解 突揭好消息： 爸爸在天上幫忙說話

羅友志感謝亡父在天之靈保佑。（圖／范揚光攝）

資深媒體人羅友志父親日前離世，享壽81歲，他坦承這段父子關係尚未達成和解，就面臨到天人永隔的悲劇，雖然處於情緒低谷，不過他昨(11日)捎來一則好消息：「爸爸一定有在天上幫忙說話」，內心感到相當欣慰。

羅友志表示2024年時，清水派出所所長查獲一台形跡可疑的車輛，發現車內的女駕駛精神不集中，懷疑是酒駕或是毒駕，卻遭對方衝撞、一路拖行，導致慘死，父喪期間，土城分局長、所長、副隊長，到靈堂拈香時，眼見對方神情有異，一問才知道一行人上個行程是聲援被撞死的所長家屬。

資深媒體人羅友志。（圖／羅友志 友話直說臉書）

眾人重提這段憾事時，難掩悲憤情緒，並向已故的父親許願，希望兇嫌能夠被判處死刑，還給家屬公道，羅友志表示當時告知對方：「這難度太高，幾乎不可能」，沒想到判決結果出爐，新北地院國民法官依殺人罪判死刑、褫奪公權終身，讓他欣慰表示：「身為土城人，爸爸一定有在天上幫忙說話，看來他原本憨慢講話的『缺點』，變神仙以後，真的有突飛猛進，真是父後最好的消息」，接著強調：「謝謝父親保佑」。

PO文曝光後，讓網友激動留言：「羅爸爸您太棒了，幫死者家屬伸張正義」、「希望他們可以維持判決到定讞」、「國民法官判死！大快人心」。

