羅友志喪父才嘆來不及和解 突揭好消息： 爸爸在天上幫忙說話
資深媒體人羅友志父親日前離世，享壽81歲，他坦承這段父子關係尚未達成和解，就面臨到天人永隔的悲劇，雖然處於情緒低谷，不過他昨(11日)捎來一則好消息：「爸爸一定有在天上幫忙說話」，內心感到相當欣慰。
羅友志表示2024年時，清水派出所所長查獲一台形跡可疑的車輛，發現車內的女駕駛精神不集中，懷疑是酒駕或是毒駕，卻遭對方衝撞、一路拖行，導致慘死，父喪期間，土城分局長、所長、副隊長，到靈堂拈香時，眼見對方神情有異，一問才知道一行人上個行程是聲援被撞死的所長家屬。
眾人重提這段憾事時，難掩悲憤情緒，並向已故的父親許願，希望兇嫌能夠被判處死刑，還給家屬公道，羅友志表示當時告知對方：「這難度太高，幾乎不可能」，沒想到判決結果出爐，新北地院國民法官依殺人罪判死刑、褫奪公權終身，讓他欣慰表示：「身為土城人，爸爸一定有在天上幫忙說話，看來他原本憨慢講話的『缺點』，變神仙以後，真的有突飛猛進，真是父後最好的消息」，接著強調：「謝謝父親保佑」。
PO文曝光後，讓網友激動留言：「羅爸爸您太棒了，幫死者家屬伸張正義」、「希望他們可以維持判決到定讞」、「國民法官判死！大快人心」。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
更多中時新聞網報導
HBL》南山險退金甌 女生組4強提前底定
交長談總預算沒過 影響TPASS、國旅補助
高鐵春節自由座 預估燈號分流
其他人也在看
乾掃帚一揮「霉菌、孢子」飛揚！氣喘過敏大掃除要當心
年前大掃除暗藏多重健康風險！重症醫師黃軒提醒，從呼吸道吸入的霉菌孢子、塵螨排泄物，到清潔劑混用產生的有毒氣體，甚至過度勞動造成的肌腱炎與接觸性皮膚炎，都可能在迎接新年前先進急診室。
曾莞婷歐洲旅遊遇慘案！「與家人走散」 過年霸氣發6位數紅包
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「戲劇女神」曾莞婷近來受邀第三度擔任「DJB全球上網卡」品牌代言人，雙方合作正式邁入第三年，談到海外旅遊的經歷，她分享...
蕭煌奇升格人夫！過年首次「回娘家」 FEniX許願：2026拿下金曲獎
迎接農曆新年，華納音樂旗下人氣歌手蕭煌奇、TRASH、FEniX、Karencici受邀參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》，展望2026，他們也以全新目標與計畫迎接新旅程。此次最吸睛的彩蛋，莫過於華納群星齊聚紅白舞台合影留念，由蕭煌奇大師兄親自掌鏡。他笑說：「這張照片保證有感覺！」
BL劇王出爐！《逆愛》刷100萬小時超狂紀錄 亞軍破尺度男男懷孕
影音串流平台GagaOOLala公開2025年度榜單，印證BL及GL內容是「粉紅經濟」中最具爆發力的表現。以年度冠軍梓渝、田栩寧主演《逆愛》與亞軍《垂涎》為例，累計創下超過100萬小時的觀看時數。此外，年度總榜前10名，日本BL影集強佔6席，顯現高品質內容精準觸及全球500萬會員，產生的驚人流量規模。
政院通過4年42.5億社發計畫 助中小微企業轉型
（中央社記者賴于榛、高華謙台北12日電）行政院會今天通過4年新台幣42.5億元「115-118年度中小微企業社會發展計畫」。行政院長卓榮泰說，期待能讓中小微企業在AI浪潮、全球供應鏈重組及後關稅時代中，仍有無可取代的競爭力。
蕭煌奇升格「人夫」羞談老婆！放話：XX不能省…
娛樂中心／曾詠晞報導台語金曲歌王蕭煌奇受邀參與除夕特別節目，在舞台上深情獻唱〈做一個惜情軟心的人〉及〈阿嬤的話〉等多首動人名曲。除了動聽歌聲，現場更出現驚喜彩蛋，蕭煌奇在台上化身「最強攝影師」，親自為同門的Karencici、TRASH與FEniX掌鏡捕捉合影。繼先前的駕駛話題後，他再次解鎖生活新技能，更在鏡頭後自信地打趣說道：「這張照片保證有感覺！」。
李玉璽升格人夫2個月曝求婚出包 許允樂喊卡「再1次」
李玉璽與大6歲的許允樂結婚2個多月，自創求婚曲〈剛剛好〉明（2╱13）上架，憶及正式求婚當天因太過緊張，他笑說自己唱得不太好、歌詞也有些混亂，結果老婆給他的第一個回饋竟是「可以再唱1次嗎」？讓這一刻留下溫暖又真實的記憶。
SJ特展「大缺貨.動線亂」粉絲氣炸 百貨：將協助動線調整
韓國天團「Super Junior」，慶祝出道20週年，在台北開設紀念特展，除了可以打卡拍照，還能購買周邊商品。不過，粉絲抱怨，現場動線混亂、商品大缺貨，甚至還有小孩走丟，但遲遲不見主辦單位處理！對此...
和平獎得主出席葬禮遭暴力逮捕獄中受虐 諾獎委員會籲伊朗立即放人
挪威諾貝爾委員會今（12日）發表聲明表示，對2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗人權活動人士穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）於去年12月再度被捕後，傳出遭受暴力對待一事「深感震驚」，並呼籲伊朗當局立即將其釋放。
流亡港人郭鳳儀父親定罪創首例 僅因「結清女兒幼時保單」面臨判刑
遭香港政府通緝的流亡社運人士郭鳳儀，其父郭賢生週三（2/11）遭香港法院裁定國安罪名成立，是香港首次有被通緝者的家人遭定罪。郭鳳儀在社群媒體發文表示，68歲的父親被判罪成，罪名只是「我的父親」。 香港法院依《維護國家安全條例》（俗稱「23條」）裁定郭父「企圖處理屬於潛逃者的資金」罪名成立，稱他明知郭鳳儀為「潛逃者」，去年初仍協助處理郭鳳儀的保單資金，包括更改保單持有人，提取近9萬港元（約36萬台幣）保單結餘，因此裁定罪成，將繼續羈押，待本月26日判刑。 郭鳳儀在臉書發文表示，對她父親的指控「全屬捏造」、是毫無根據且前後矛盾的虛構故事。她表示，父親是因為在1999年為她購買的保險而被定罪，「當時我才兩歲，還在學叫『爸爸』」。 她表示自己從未擁有過這份保單，也從未向父親、家人、香港任何個人或實體索取、接受或尋求任何資金，或其他財務資產或經濟資源。 她表示，將她對家人的愛當作攻擊工具，無法限制她對香港的熱愛，「香港政府的報復行為並未，也不會阻礙我持續的倡議與行動」。她將繼續為家人、為香港 1934名政治犯，以及為自由的香港而奮鬥。 現年29歲的郭鳳儀目前在美國華府擔任「香港民主委員會」（Ho
布蘭登費雪《日租家庭》再秀精湛演藝 超可愛貓貓Cosplay亮相
《日租家庭》（Rental Family）搶先口碑場引發觀影熱潮，影評與觀眾口碑爆棚。奧斯卡影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）在新作中大秀他的演技維度，以出租服務上演新郎倌、人父、記者及摯友等多重角色，精準掌握出每一個人設的特質，深受影迷及影評喜愛。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
她揭高金素梅去中國收人民幣1億元捐款 還認賊作父公然說：我們習近平
台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，引發關注，民進黨台北市議員林亮君說，有沒有違法，交給司法調查。但她指出，高金素梅認賊作父，2024年在立院質詢，公然脫口「我們習近平」，敵我不分。
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
高金素梅複訊身體不適！先請回限制出境出海 癱挽法警手臂離去
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；調查局國安站調查官今凌晨0時55分，將高金移送北檢複訊，但凌晨1時30分即因身體不適，檢方因此諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。
慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒 台中前局長涉貪認罪
台中市政府前局長吳存金，被查出在地政局長任內，以家庭聚餐單據，詐領首長特別費共計新台幣6萬8679元，涉貪起訴後11日首度開庭，她認罪，請求法院減刑並給予緩刑機會。庭後吳存金拿著包遮臉，告訴採訪記者：「請不要為難我。」