羅友志81歲父親逝世 嘆：我哭的跟小孩子一樣…

羅友志81歲父親逝世。（圖／翻攝自羅友志 友話直說 臉書）





在許多人眼中，羅友志是那位在螢幕前犀利評論、敢言不諱的資深媒體人，但面對生命的終點，他展現出了最為柔軟且真實的一面。2026年初，羅友志在社群平台上向外界傳達了一個心碎的消息。他的父親於1月30日凌晨安詳離世，享年81歲。這段充滿遺憾與省思的自白，不僅記錄了一位兒子的哀慟，也觸動了無數網友對於「親情和解」的深刻思考。

誤以為不會流淚卻哭得像個孩子

羅友志在貼文中坦言，長期以來他與父親的關係並不親睦。他原本以為，經過幾年來的誤會與執著，內心早已築起防禦，甚至在心裡自以為是的認為，等到離別那一刻，自己應該「不會掉一滴眼淚」。然而，現實卻在他父親嚥下最後一口氣時，狠狠地給了他的妄想一記耳光。他描述自己在那一刻，哭得像個失去依靠的小孩子，這才發現血脈相連的牽絆，遠比自己想像中還要深沉且無法割捨。

利用守夜義務展開與父親的對話

由於羅友志貴為家中長子，根據傳統習俗負有「守夜」的義務。這段在靈堂陪伴父親的日子，意外成為他療癒自我的契機。他在深夜裡對著無法再回話的父親傾訴，試圖將過去幾年因為無力溝通而產生的偏執與內耗一併宣洩。他感性地寫道，趁著父親現在「沒辦法說話」，他終於能安靜地跟自己對話，尋求那份來不及在生前達成完整共識的和解。

決定在家過完年後再送最後一程

面對至親的離去，羅友志一家人決定不讓父親走得太匆促。他們達成共識，要讓父親留在家中，與家人一起過完這個最後的春節新年。至於告別式的安排，則規劃在元宵節過後再送父親走完人生的最後一程。雖然心中仍有遺憾，但羅友志最後也向關心他的好友與讀者喊話，強調「我很好，請大家寬心」，展現出在悲傷中依然堅強的一面。

廣告 廣告



【更多東森娛樂報導】

●八點檔真實上演！簡沛恩不姓簡 父過世意外揭身世之謎

●《星光》歌手錯過見愛犬最後一面 收工崩潰痛哭

●網紅柯基「大大」過世！飼主曝最後狗生...不捨安樂

