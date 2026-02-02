羅友志81歲父親驟逝！ 他哽咽發聲哀嘆遺憾：來不及完整和解

羅友志81歲父親離世，哽咽嘆來不及完整和解。（資料圖／范揚光攝）

資深媒體人羅友志除了經常發表對時事的觀點，也分享過與家人的互動，尤其他曾提到爸爸對他期望很高，可直到當記者第10年才獲得爸爸的公開認可。然而，羅友志坦承這段父子關係仍不好，沒想到還沒完整和解，爸爸就在日前離世了，享壽81歲。

羅友志2日在社群證實，高齡81歲的爸爸在1月30日凌晨離世，「我們決定讓他在家裡過年，元宵節後再送他最後一程」。接著他透露，去（2025）年已經在心裡漸漸跟爸爸和解，但爸爸的離開，讓原以為不會落淚的他，哭得像小孩子一樣。

因此他也趁著長子「守夜」的義務，每個晚上與爸爸對話，「讓幾年來，因為誤會的偏執、內耗…無法溝通的無力感，趁他『沒辦法說話』，好好跟自己對話…」對於外界的關心，他則坦露：「我很好，請大家寬心…」

另外，羅友志透過影片紀錄對爸爸說的話，只見他神情沉重，數度哽咽，並坦言第一晚看了爸爸的手機，結果手機裡什麼也沒有，「『根本沒有什麼』才是讓我最難過的，因為你很在乎的人，竟然在你手機裡面都找不到幾張照片。我知道那是一種孤獨，想要都要不到，但是這就是你人生的選擇」。

羅友志進一步補充，爸爸在第一天應該睡得很好，還幫忙在床頭擺了兩顆神秘果，「你應該很久沒有這樣好好睡過了，什麼念頭都沒有地睡，不用念頭了。我不知道這句話現在合不合適…『往前走，好好愛自己一次』」，更真誠喊話：「幾年前就已經跟你和解了，我想這幾天的守夜，應該是讓我更了解你的時間。不說了，現在快六點，你的習慣應該也差不多要起床了，再睡一會吧。爸…早安。」

