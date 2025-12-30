羅唯仁住所搜出大量台積電機密 逾20億資產遭扣押

前台積電資深副總羅唯仁因涉嫌違反《國家安全法》遭檢調偵辦，業界傳出檢調於11月底前往其位於台北市及竹北的住所執行搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查後發現大批台積電研發中的先進製程技術機密資料，疑似將不該攜帶的機密帶離公司，相關案情持續擴大偵辦中。

前台積電副總羅唯仁。（圖／總統府）

現年75歲的羅唯仁於今年7月底自台積電退休，10月底即轉赴台積電主要競爭對手英特爾擔任研發體系高階主管，此舉震撼半導體圈。台積電於11月25日正式對羅唯仁提起民事訴訟，主張其違反聘僱合約、競業禁止同意書及《營業秘密法》，並懷疑羅在離職前後高度可能洩漏或移轉公司機密資訊給英特爾。

根據《自由時報》報導，業界指出羅唯仁退休前一年多已轉任「企業策略發展部」資深副總，理論上無須再接觸或監督研發事務，但仍持續要求研發單位提供包含2奈米、A16、A14等先進製程的簡報與資料，並疑似將相關文件大量列印帶走。檢調搜索時除查扣電子設備外，也查扣多箱實體資料，經清查確認有大量台積電仍在研發階段的關鍵技術內容。

台積電機密資料遭外洩。（圖／資料照）

台灣高等檢察署智慧財產檢察分署已依涉嫌違反《國家安全法》將羅唯仁列為被告偵辦，並向法院聲請扣押其名下股票及不動產獲准。業界估計相關資產總價值至少超過新台幣20億元。由於羅唯仁擁有美國籍，且早在10月即已赴美定居，業界議論若後續檢調傳喚未到案，恐面臨拘提甚至通緝的法律風險。

另一方面，羅唯仁轉赴英特爾後傳出延續過去在台積電時的高壓管理風格，引發英特爾內部反彈。儘管英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）曾公開力挺羅到任並否認相關指控，但此案已在國內外半導體圈掀起高度關注，後續司法發展與產業影響備受矚目。

