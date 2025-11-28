羅唯仁住處遭檢搜索 外媒狠打臉：台積電機密難助英特爾突破製程

台積電前資深副總經理羅唯仁涉嫌竊取營業秘密轉投英特爾案持續延燒，高檢署26日搜索羅唯仁住處，扣押股票、不動產等證物。英特爾執行長陳立武隨即發聲，全力支持羅唯仁並駁斥所有指控。根據《Tom's Hardware》報導，英特爾與台積電的製程架構幾乎完全不同，羅唯仁在台積電的經驗對英特爾突破製程瓶頸的助益相當有限，質疑技術移轉的實際效果。

檢調扣押羅唯仁電腦設備追查

羅唯仁今年7月底退休前，疑似動用高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米及以下最先進製程技術相關機密資料。由於羅唯仁身為高階主管，此類要求看似例行公事，當時內部並未觸發安全警報。檢調26日前往他的住居所搜索，已扣得電腦、隨身碟等證物。據了解，羅唯仁今年10月已出境前往美國。

台積電機密對英特爾價值有限

《Tom's Hardware》分析指出，台積電N2、A16、A14製程技術的內部文件，恐怕難以有效幫助英特爾。英特爾的18A製程技術已經量產，只有英特爾工程師才能對其進行最佳化，降低缺陷密度、提高關鍵尺寸均勻性。



更關鍵的是，英特爾18A在許多方面都與台積電N2和A16不同，例如18A採用圖案整形技術（pattern shaping），而N2不使用；台積電A16採用超級電軌（SPR）晶背供電，英特爾18A則使用PowerVia，原理截然不同。

專家指競爭優勢有限

在複雜的製程節點上，英特爾14A和台積電A14同樣存在顯著差異。報導指出，前者計劃在關鍵層使用高數值孔徑EUV曝光設備，後者採用低數值孔徑EUV搭配多重曝光，技術路線根本不同。這進一步證實，即使羅唯仁掌握台積電機密資訊，對英特爾的實際競爭優勢也相當有限。



《日經亞洲》也報導，羅唯仁原本被視為光榮退休，台積電還為他舉辦歡送會，更獲頒工研院院士榮銜。由於台積電認為他已退休，似乎未要求簽署競業禁止協議，然而，羅唯仁離職僅3個月就以執行副總裁身分重返英特爾，讓台積電措手不及。台積電法務長方淑華在離職面談時，羅唯仁聲稱將至學術機構任職，並未透露轉投英特爾計畫。