羅唯仁傳不滿魏哲家！跳槽英特爾「要讓台積電付出代價」

台積電內部人士向《鏡週刊》透露，有意更上一層樓的羅唯仁，因不滿延後退休未被批准，憤而帶槍投靠英特爾。翻攝自ITRI YouTube



台積電前資深副總羅唯仁上週爆出退休後帶槍投靠英特爾（Intel），儘管台積電已於昨日（11/25）向智慧財產及商業法院提告羅唯仁，不過據《鏡週刊》調查，台積電董座魏哲家除了煩惱老將跳槽敵營，近日更因中生代接班競爭暗潮洶湧，讓他陷入長考。有知情人士向鏡週刊透露，由於過去曾有資深研發長梁孟松因不滿人事安排，憤而跳槽對手、進而重傷台積電的往例，因此魏哲家正對接班問題陷入兩難。

台積電上週一（11/17）驚爆甫於今年退休的前資深副總經理羅唯仁，涉嫌於退休前影印20箱資料，帶槍投靠美國英特爾，引起台積電關注並啟動調查。消息傳出後震驚全球科技業，儘管台積電已於25日正式對羅唯仁提告，不過老將投效敵營，仍引起各界廣泛關注，台積電內部則盛傳，羅唯仁之所以跳槽英特爾，最重要關鍵是不滿人事安排。

廣告 廣告

內部人士向《鏡週刊》透露，去年魏哲家升任董事長後，羅唯仁原本希望更上一層樓，結果董事長並未批准延後退休的申請，羅唯仁自認被虧待，因此決定跳槽英特爾，就是要讓台積電付出代價。老台積電人則形容，就像創辦人張忠謀安排劉德音、魏哲家接班後，人稱蔣爸的蔣尚義退休後跳槽中國的中芯國際一樣，自視甚高的羅唯仁，自認也是當CEO（執行長）的料，所以也走跟蔣爸相同的路。

據《鏡週刊》調查，羅唯仁帶槍投靠英特爾固然引發各界震撼，不過目前更讓魏哲家傷腦筋的另一件事，就是台積電中生代接班的人才布局，同樣暗潮洶湧，雙方勢力各據山頭的問題已浮出檯面，知情人士坦言，「屬於棟梁之才的中生代人事沒處理好，接下來發生的人才、技術外流問題，恐比羅唯仁跳槽英特爾更可怕，CC（魏哲家）正陷入長考之中。」

內部人士向《鏡週刊》表示，先前派赴美國亞歷桑納廠解決建廠及量產進度延宕的救火隊長、台積電副總經理王英郎，原本預計年初就要升任資深副總，各界也都以為王英郎這次回台就能高升，不過升遷案至今仍未拍板。

據《鏡週刊》報導，目前王英郎正面對先進製程副總經理張宗生的強力挑戰，由於先進製程是台積電遙遙領先三星、英特爾，壟斷全球9成以上AI晶片市場的關鍵，張宗生又是先進製程的負責人，他懂得技術很少人可以取代，而先進製程佔公司整體營收比重，今年第三季已達74%，「台積電可以讓他離開嗎？王英郎的確很有一套，支持他的人也很多，但是他專長的工廠營運，內部懂的人也較多，所以對CC來說，很難不深思利弊得失。」

更多太報報導

台美關稅拍板了？卓榮泰證實：已經進入文書交換階段

台積電拖一個月才告羅唯仁 財經網紅分析原因：他輩份很高

台積電提告叛將羅唯仁！經濟部說話了 工研院院士除名討論中