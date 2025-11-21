羅唯仁傳帶「槍」轉投英特爾！台積人怒：恐有預謀

台積電前資深副總經理羅唯仁疑似在退休前大量蒐集先進製程資料後轉投競爭對手英特爾，此舉引發台積電內部同仁不滿，有內部主管表示，羅唯仁退休前大量索取資料，內心就起疑，畢竟當時羅唯仁已經淡出研發團隊，如今才知這恐怕是有預謀的行為。

根據《自由時報》的報導，有台積電內部主管表示，羅唯仁退休前確實曾密集向不同單位索取資料，雖然內心起疑，羅當時已非處於研發團隊，加上又即將退休，為何需要掌握這些資訊，不過還是告訴自己，可能是「好學」所致，事後才知被騙，質疑是有預謀的行為。

而身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯表示，羅唯仁在1年多前就已經調離核心研發單位，也要外界對台積電有信心，不會因為一個人就影響台積電。

至於經濟部長龔明鑫則證實，高檢署針對此案已經主動分案調查，而台積電方面持續在蒐證，加上英特爾尚未公布羅唯仁的職務細節，目前仍未提告。對此科技顧問陳子昂表示，這恐怕是台美之間的默契。

陳子昂表示，台積電一般員工60幾歲就該退休，但羅唯仁卻等到75歲才退休，顯示台積電非常倚重羅唯仁的技術強項，而且他對於台積電也一定忠心耿耿，所以就算羅唯仁把英特爾良率提升，對台積電來說也未必是件壞事。

陳子昂表示，歐盟打算控告台積電違反反托拉斯法，因為現在3奈米的部分已經爆單，而英特爾目前最希望做的是提升3奈米的良率，如果從全球科技良性發展的角度來看，或許也真的需要第二家，加上台積電早已經量產2奈米，所以對台積電來說根本不怕，而且又有川普這個變數在，或許陳子昂轉投英特爾，是一個不能說的秘密，也是台美雙方的默契。

