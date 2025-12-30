羅唯仁傳遭搜出大量台積電機密 王鴻薇：工研院應拔院士資格

台積電前資深副總羅唯仁因涉嫌外洩機密，檢調依涉嫌違反《國家安全法》偵辦，並在其家中搜索出大量機密。對此，國民黨立委王鴻薇表示，倘若羅犯罪屬實，工研院應拔掉其院士資格。

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

王鴻薇今（30）日在臉書發文，開頭就直言，羅唯仁家中搜出「大量台積電機密」，如犯罪屬實工研院應拔院士。

王鴻薇提到，根據媒體報導，羅唯仁疑似將包含2奈米、A16、A14等先進製程的簡報與資料等相關文件大量列印帶走，並於10月底即轉赴台積電主要競爭對手英特爾（美國政府持股10%）擔任研發體系高階主管，涉嫌違反《國安法》以及台積電提起民事訴訟。

此外，檢調於11月底前往羅唯仁位於台北市及竹北的住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查後發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料。

台積電前資深副總羅唯仁。（圖／總統府提供）

王鴻薇指出，早在台積電提告前，她就第一時間針對此事質詢相關部會，除了要求法務部主動偵辦以外，更請台積電一定要提告，捍衛我國重要技術機密，而且自己也要求工研院應拔除或暫停羅唯仁院士資格。

王鴻薇認為，工研院院士象徵台灣高科技界的榮譽，以及國家對傑出貢獻的肯定，工研院也具體回覆，目前增訂「院士評議準則」處理「未來」院士資格適任，會由院士評議議會進行處理。但工研院至今不能證實是否適用羅唯仁。

台積電。（圖取自台積電網頁tsmc.com）

最後王鴻薇重申，如果連涉嫌違反國安法的罪犯都可以是院士，竊取國家技術機密轉任外國高管，這樣無異於叛國的行為，如果沒有任何處理，我國國格盡失，相信國人以及業界都不能接受。

