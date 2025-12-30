羅唯仁傳遭搜出「台積電機密」 王鴻薇籲拔工研院士資格

國民黨立委王鴻薇。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台積電前資深副總羅唯仁因涉及洩漏或移轉公司機密資訊給英特爾，檢調11月底搜索其住居所搜索，昨傳出帶走的資料中，的確有大批是台積電研發中的先進製程技術機密資料。對此，國民黨立委王鴻薇今（30日）再度喊話，工研院院士象徵台灣高科技界的榮譽，如犯罪屬實工研院應拔除羅唯仁的院士資格。

半導體業近日傳出，檢調單位於11月底前往羅唯仁的兩地住居所搜索，除了查扣電腦、隨身碟之外，還有查扣多箱資料，其中清查出有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，也就是羅唯仁從台積電帶走不該帶的機密資料，恐已違反《國家安全法》。

王鴻薇表示，媒體報導，羅唯仁將包含2奈米、A16、A14等先進製程的簡報與資料，並疑似將相關文件大量列印帶走。並於10月底即轉赴台積電主要競爭對手、美國政府持股10％的英特爾，並擔任研發體系高階主管，涉嫌違反國安法以及台積電提起民事訴訟。

王鴻薇表示，在台積電提告前，她第一時間就針對此事質詢相關部會，除了要求法務部主動偵辦以外，更請台積電一定要提告，捍衛我國重要技術機密，而且她也要求工研院應拔除或暫停羅唯仁院士資格。

王鴻薇指出，工研院院士象徵台灣高科技界的榮譽及國家對傑出貢獻的肯定，工研院具體回覆她，目前增訂「院士評議準則」處理「未來」院士資格適任，會由院士評議議會進行處理。但工研院至今不能證實是否適用羅唯仁。

王鴻薇表示，如果連涉嫌違反國安法的罪犯都可以是院士，竊取國家技術機密轉任外國高管，這樣無異於叛國的行為，如果沒有任何處理，我國國格盡失，相信國人以及業界都不能接受。

