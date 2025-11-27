羅唯仁傳10月已出境赴美 檢調昨兵分2路搜住所、扣押不動產

即時中心／徐子為報導

台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米先進製程相關資料。台積電25日對羅唯仁提告。高等檢察署智財分署18日也分他字案，調查釐清有無涉犯《國安法》情形，並已於於昨（26）日執行搜索扣押行動，已扣得電腦、隨身碟等。據了解，羅唯仁今年10月已出境前往美國，不排除後續傳喚羅唯仁到案。

高檢署智財分署昨（26）日下午，持智財法院核發之搜索票，指揮調查局對羅唯仁位於台北市、新竹縣之住居所執行搜索，扣得電腦、隨身碟等相關證物；另檢察官亦於同（26）日依刑事訴訟法第 133 條第 2 項規定向智商法院聲請扣押羅的股票、不動產並經法院核准。



前台積電技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月底退休後，10月底就回鍋，擔任台積電競爭對手英特爾的研發副總，震驚業界。現卻傳出羅唯仁退休前，以高階主管職權，要求下屬製作2奈米、A16、A14奈米製程簡報，讓他印走大批資料帶走。



台積電說明，去（2024）年3月間，將羅唯仁調任於「企業策略發展部」資深副總，該部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務。不過羅唯仁仍要求研發部門召開會議，並提供資料以了解正在研發中以及未來規劃之先進製程技術。



台積電指出，羅唯仁任職期間，有簽保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭之同意書。羅唯仁離職時稱將至學術機構任職，當時並未說明將前往英特爾公司任職。未料羅唯仁離職後，旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁。



關於台積電提告，聲請定暫時狀態處分，智慧財產及商業法院已受理，法官閱卷審理中。至於定暫聲請意旨，法院表示，因台積電已在聲請狀中表明本件聲請涉及諸多營業秘密事項，請求法院審慎處理，法院在案情釐清並徵得台積電同意之前，不便揭露相關聲請內容。





