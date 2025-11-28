羅唯仁列他字案住處遭搜 檢調不排除約談到案

前台積電資深副總羅唯仁，位在台北市、新竹縣的住所被檢調大動作搜索，查扣電腦、隨身碟等物品，但羅唯仁早在今年10月就出境飛往美國，由於台積電提告羅唯仁疑似帶槍投靠英特爾，高檢署已列他字案偵辦，如果羅傳喚未到案，很可能被發布通緝，將來回台一下飛機就會被逮捕歸案。

羅唯仁帶槍投靠英特爾？ 被爆退休前「怪動作多」

知情人士透露，羅唯仁在台積電退休前就有很多怪動作，明明不在研發第一線，卻要求開發跟規劃中的製程資料，被台積電禮遇的他，常常以大老姿態進出閉門祕密的研討會議。

知情人士透露，羅唯仁退休前曾要求研發單位提供先進製程資料。圖／台視新聞製圖

台積電日前才有工程師竊取2奈米先進製程機密，資料流向日本東京威力科創，現在又爆羅唯仁疑似帶走A16、A14先進製程機密，檢調大動作偵辦就怕動搖國本。不過，資深分析師白易弘認為，並不至於有危機，台積電半導體製程建構有它的獨道之處，宣告的意味是比較大的。

羅唯仁轉任英特爾副總裁，已列他字案偵辦，新竹跟台北的住處被搜，電腦、隨身碟，還有股票跟不動產也一併查扣。

羅唯仁涉竊密案列他字案偵辦。圖／台視新聞製圖

曾任台積電工程師的台北市議員曾獻瑩直言，「羅唯仁可以說是台積電的叛徒，因為英特爾最近積極要發展晶圓代工業務，而這正是台積電的主要業務。」

羅唯仁10月就出境赴美 若傳喚未到案恐被通緝

搶飯碗搶到這種程度，台積電不告也不行，但偏偏7月退休，10月羅唯仁就已經去了美國，要繼續追下去真的有難度。非本案律師包盛顥指出，「如果洩密範圍涉及外國及中國大陸，最重可處10年有期徒刑，民事的賠償金額最多可以按照實際損害額度的3倍主張，被告如果離境不歸遭到通緝，未來一旦入境將立即被逮捕。」

攸關國家關鍵技術，台積電連續幾件洩密案，讓科技業界全都緊盯繃緊神經。

