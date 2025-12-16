羅唯仁反而讓「英特爾陷入危機」！台積電老將林本堅：半導體非靠一個人可撐起

台積電前資深副總羅唯仁遭控竊取2奈米先進製程資料，並「帶槍投靠」競爭對手英特爾，台積電先前已宣布對羅唯仁提告後，檢方也已對其住所展開搜索。對此，台積電前研發副總、知名「研發六騎士」之一的林本堅今（16）日受訪時表示，半導體非靠一個人可撐起，英特爾目前陷入很大的危機，如果英特爾後續產品有使用到台積電的技術，會被追蹤出來，還要證明不是從羅唯仁手上取得台積電的技術。

林本堅今日出席崇越科技捐贈清華大學半導體研究學院活動，面對媒體追問羅唯仁回鍋英特爾的看法時指出，半導體技術進展快速，2、3年後就變得很不一樣，即使知道並不表示能做出來，台積電的量產團隊非常很厲害，三星、英特爾也都有很聰明的人，但是很多方面都需要團隊配合，連三星也跟不上台積電了，執行面與團隊的合作都非常重要。

對於羅唯仁轉戰英特爾，林本堅坦言並不感到太意外，也反映了業界對羅唯仁的普遍看法。林本堅認為，一般人都以為羅唯仁退休後會享受人生，但每個人都有自己的特性。至於是否曾想邀請羅唯仁到半導體學院任教，林本堅笑稱「大概請不動他」。

AI倫理問題不可輕忽 林本堅：別讓AI成壞人的工具

至於這2年AI引爆半導體投資熱潮，林本堅認為，AI對於半導體產業造成2個影響，一是產生很多需求，二是如何運用AI來幫助製程。

林本堅提醒，AI雖然潛力無窮，但也潛藏危機，他擔心年輕人對AI如果太過依賴，沒好好培養自己的能力，以後可能會跑不出思考框架；另外他擔心AI倫理問題，強調這部分立法一定要很小心，不要讓AI變成壞人的工具。

