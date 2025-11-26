羅唯仁工研院院士恐被拔除？龔明鑫鬆口：撤銷流程已啟動

台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，台積電在25日正式對其提告。由於羅唯仁在今年9月獲選第14屆工研院院士，外界關切資格是否追回？經濟部長龔明鑫今（26）日指出，工研院已開始啟動撤銷流程。

經濟部長龔明鑫。（資料照／中天新聞）

針對台積電提告羅唯仁案，經濟部昨晚發出聲明，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響。檢調也已經針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。

另外，原本經濟部聲明提到，工研院目前沒有針對院士有撤回的機制，經濟部已經請工研院進行研議，目前尚在討論中。

台積電前資深副總羅唯仁。（圖／翻攝自工業技術研究院官網）

對此，龔明鑫今日下午出席「第34屆台灣精品獎頒獎典禮」，會前受訪時被問到是否會撤銷羅唯仁工研院院士資格一事，龔明鑫鬆口證實，經濟部已和工研院討論，並啟動撤銷院士相關流程。

媒體還問到，羅唯仁疑似攜帶台積電大批研發資料「帶槍投靠」英特爾，但羅目前人在美國，政府該如何應對？

台積電。（圖／報系資料照）

龔明鑫回應，《國安法》的部分目前高檢署已經啟動調查，經濟部當然全力配合釐清，「至於羅唯仁可能拿走什麼資料，這要由台積電來說明，另外台積電也提告了，如果台積電需要協助，我們也支持」。

