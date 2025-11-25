羅唯仁帶槍投靠英特爾…台積電開告！陸行之轟「大叛徒」曝可能下場

羅唯仁於2004年加入台積電，目前擔任企業策略發展資深副總。取自TSMC



台積電驚傳前資深副總羅唯仁退休前帶走2奈米先進製程機密資料，不到3個月就「帶槍投靠」跳槽到老東家英特爾（Intel）。事發多日以來，台積電今（11/25）日首度打破沉默，宣布已對前資深副總羅唯仁提告。對此，知名前半導體分析師陸行之直言，台積電終於不忍了，並曝光羅唯仁將被視為「大叛徒」的可能下場。

陸行之在臉書指出，從目前公開資訊來看，「證據一堆躲不掉」，直指羅唯仁已被視為「大叛徒」，甚至比過去業界知名跳槽案例更嚴重，「Intel會不會來個大切割，還是出錢出力幫羅先生打官司？」並提到Intel執行長陳立武先前公開強調不會侵害台積電智慧財產權，因此認為羅唯仁「極可能因此無法就任」。

陸行之指出，依照跨國企業慣例，高階主管入職前通常需簽署保證不挾帶前東家機密的合約，理論上羅唯仁也應該會簽這樣的合約，假如遭認定涉及IP侵害，「如果用了，Intel就沾腥了，到時候被告的就不是羅先生了。 你們覺得神山告哪個比較香呢？是殺雞儆猴，還是直接就殺猴了？」

