羅唯仁帶機密跳槽英特爾？李艷秋揪3疑點：台美政府寫好劇本逼台積電合作

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月底退休，業界傳出他疑似重返英特爾（Intel）擔任研發要職，更有傳聞指稱他在離任前帶走台積電2奈米先進製程機密。對此，資深媒體人李艷秋認為太詭異了，並提出3大疑點，只有2個答案可能成立，除非是羅唯仁貪心不足，否則就是台美政府寫好劇本逼台積電合作。

台積電前資深副總經理羅唯仁。 （圖／翻攝工業技術研究院官網）

針對羅唯仁事件，李艷秋今（19）日下午在臉書發文表示， 在台積電服務21年退休的副總羅唯仁，涉嫌帶走2奈米以下極機密製程，投靠台積電的對手英特爾，經濟部、行政院、台積電，都沒有回應，這件事太詭異了。

廣告 廣告

對此，李艷秋認為「反常必有妖」，整起事件詭異的是有3點。首先，75歲的羅唯仁是台積電21年的元老，對台積電忠心耿耿，位高權重，身家數十億，剛獲頒工研院院士，張忠謀親授台積最高榮譽勳章，有錢有權有名聲有地位，他帶著機密投靠對手英特爾，要圖什麼？

其次，此事發生的背景是，台美關稅談不下來；川普一天一罵，指責台灣偷走美國晶片；首富馬斯克準備和英特爾合作，建立巨大可自給自足的晶片廠；這時剛好有台積高層以退休為名帶走最機密的製程，巧合得令人背脊發涼。

第三，羅唯仁7月退休，10月就去英特爾任職，半導體圈不大，高階人才更少，台積電完全不知？大量影印資料，沒人覺得奇怪？到現在1個月了，給不出一個說法？

資深媒體人李艷秋。 （圖／李艷秋臉書）

李艷秋直言，只要打開邏輯天線，你就會發現這件事根本說不通。只有兩個答案是可能成立的，一是羅唯仁貪心不足，要更多的錢、權、地位；二是台美政府寫好劇本逼台積電合作，羅唯仁的背景經歷是天衣無縫的執行者。只是沒想到破口竟然是有人偷偷爆料。

李艷秋指出，從經驗可以得知政府及台積電將如何交代這個案子，自己幫他們擬好答案了，「他是美國人，我們無法辦他」、「他沒有簽競業禁止條款，所以投靠對手無法限制他」、「推說他竊走的資料其實沒那麼機密，我們已經在研發更厲害的」、「現在司法已經在辦，我們尊重司法，不再回應」。

台積電。（圖／報系資料照）

最後李艷秋強調，「賣國賊」是很沉重的必須背負一輩子的罵名，大家不在意羅唯仁賣了什麼，得到什麼，但是大家在意台灣執政者在這件看似竊取機密的間諜案中，賣了什麼？得到了什麼？更在意台灣人民損失了什麼？

延伸閱讀

台積電前高層羅唯仁跳槽英特爾 陸行之質疑另有「反轉劇情」

台積電美國廠Q3獲利「跳水式」暴跌！外媒示警：美國製造艱難

台積電老臣跳槽疑帶走機密 龔明鑫認：涉及國安利益