羅唯仁帶走台積電先進製程機密？經長：待案情明朗再討論撤銷工研院院士
回鍋英特爾？有簽署競業條款就不能轉任其他公司
台積電前資深副總經理羅唯仁，傳出退休前疑似帶走2奈米等先進製程等資料？業界還傳出羅唯仁已於10月底赴老東家英特爾任職。經濟部長龔明鑫今天表示，羅唯仁是否有簽署競業條款，仍待查證，若有簽，理論上不能轉任其他公司，待案件明朗，將和工研院討論暫停或撤銷羅唯仁工研院院士身分。
龔明鑫今天出席立法院經濟委員會就「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」進行報告，並備質詢。國民黨立委王鴻薇質詢指出，目前台積電尚未要告發，但高檢署已按照違反營業秘密法、國安法主動分案，畢竟2奈米以下技術可能被洩漏一事，茲事體大。
王鴻薇進一步說，不到半年前，日商東京威力科創也涉嫌竊取台積電機密，台積電主動告發，高檢署隨後展開調查偵辦。她詢問，若台積電機密一再被竊取，經濟部作為主管機關有哪些可著力點？尤其傳出羅唯仁退休後立刻到英特爾任職，並未簽競業條款，當中是否存在公司治理漏洞？
龔明鑫針對台積電相關調查進度答詢指出，「什麼樣的祕密洩漏出去，這個也是屬於祕密」，要尊重台積電。至於羅唯仁是否有簽署競業條款，仍待查證，若有簽，理論上是不能轉任其他公司。
王鴻薇質詢關切羅唯仁榮任工研院院士，也是台積電推薦，若羅唯仁可能涉及偷竊台積電機密，是否考慮暫停、或撤銷羅唯仁的工研院院士身分？龔明鑫答詢表示，會和工研院討論一下，但現在該案正在初步調查階段，將待案件比較明朗時再處理。
根據工研院官網，羅唯仁與管理團隊共同制定台積公司先進設備發展藍圖，每年帶動數百億美元的設備投資，也因他對技術決策的果斷與承擔，曾於2011年獲得時任執行長張忠謀創辦人，親自頒發台積公司內部最高榮譽—「TSMC Medal of Honor」，肯定羅唯仁「勇於承擔，做出重要技術決策」。
官網介紹羅唯仁不僅強化台積公司國際競爭力，推動整體產業鏈升級，奠定台灣在全球半導體製造中的領先地位，隨著淨零永續意識興起，更引領台灣半導體產業，走向創新驅動與永續成長，對國家產業發展與社會福祉貢獻卓著。
國民黨立委謝衣鳳質詢關切，2022年國家安全法修法，對於商業間諜及營業祕密外洩，有相當程度規範，當中國家關鍵技術清單有32項，羅唯仁若將2奈米以下技術，帶到英特爾，是涉及技術清單的哪一個項目？
龔明鑫答詢表示，清單項目是經濟部部擬定，但拿走什麼技術，應由台積電認定，經濟部會配合高檢署調查說明，看看是否符合清單項目。謝衣鳳追問，若符合清單項目，即是違反國安法？龔明鑫回應，有此疑慮，但最終還是由司法單位判定。
（責任主編：莊儱宇）
