羅唯仁帶走台積電機密投靠英特爾、台「被迫」投資美國4000億美元？...趙堃成直言2企業技術「不搭嘎」！指台美關稅漸分明「是國力延伸＋擴大經濟規模」大好時機！

前台積電資深副總羅唯仁遭爆於退休前，動用高階主管職權，要求下屬影印大批先進製程技術相關機密資料，再投靠英特爾（Intel）；《金融時報》則指出，台灣承諾投資美國4000億美元（約新台幣12.56兆元），且可能計入台積電承諾在亞利桑那州投資的1650億美元（約新台幣5.18兆元）。對此，前勤業眾信財務顧問公司總經理、前台科大管科所副教授趙堃成今（22日）直言，台積電與英特爾技術完全「不搭嘎」，且台灣關稅漸分明，民間投資非強制，「投資環境需改善，便利台商擴商機」。

趙堃成今日於臉書發文，針對羅唯仁投靠英特爾指出，「打開天窗說亮話，技術完全不搭嘎，改善英特爾良率，先調整工作文化」。至於台灣對美投資4000億美元，趙堃成說，「台灣關稅漸分明，民間投資非強制，投資環境需改善，便利台商擴商機」。

趙堃成提及，2014年台積電還在苦苦追趕英特爾跟三星的10奈米製程的時候，台積電創辦人張忠謀跟羅唯仁共同訂出「夜鷹計畫」，編列400多位研發人員，由張忠謀領軍，祭出底薪加三成及分紅多五成的優厚條件，以24小時三班輪值不停休的方式，加速10奈米製程開發，目標二年內超越英特爾。

趙堃成指出，當時台積電對內宣示，10奈米是非贏不可的一戰，要做到比英特爾好，也一定要有創新的工作方式，「夜鷹計畫」並不是要研發人員24小時都得工作，而是分成長日班、小夜班、及大夜班三組人力，每組人力都工作八小時，讓10奈米的研發無縫24小時接軌，縮短學習曲線。

趙堃成說，當時有人批評這個就是發揮十萬青年十萬軍的奉獻精神，賣肝救台積電，犧牲一代工程師的健康，換得台積電的領先代工龍頭的地位，「這個計劃成功了，代價就是幾百名工程師必須像在七零年代的紡織廠女工一樣，分三班工作，拼命賣肝救台積電！」

趙堃成續指，這個跟台積電向來鼓勵員工作與休閒均衡的政策完全不同，透露公司「拚了」的決心，也造就台積電成為全球半導體先進製程霸主，「這個推手就是羅唯仁」。趙堃成說，當年台積電的股價大概在100多元左右，現在成為台灣股王，股價高達1500元，「羅唯仁居功厥偉，個人表達萬分的敬意」。

趙堃成表示，這兩天傳出美國總統川普（Donald Trump）說，「雖然台灣拿走了晶片代工的大部分的生意，但是他不怪台灣」。趙堃成猜測，「有這樣子的改變，可能是有可以接近川普，而且非常清楚台灣的台積電生產文化的人，解釋了給川普總統聽過了（會是輝達董事長黃仁勳嗎？）所以川普才能夠講出來這一句他不怪台灣的話」。

趙堃成說，真的是台灣的台積電工程師賣肝賣出來，而且成就像美國的輝達以及AMD這些偉大的公司，輝達甚至成為全世界市值最高的美國公司的原因，「個人認為美國人應該感恩台灣的犧牲奉」。

針對羅唯仁拿台積電的技術資料去支援英特爾，趙堃成直言，「這是完全無知以及扭曲事實的說法」。他指出，英特爾的主力18A製程與台積電的2奈米以及下一階段的A16製程，存在許多面向的差異，「拿台積電的技術資料去給英特爾使用是完全不合理的荒唐行為」。

趙堃成舉例說明，英特爾18A所使用圖案成形（pattern shaping）技術，台積電2奈米製程並不使用此技術，「台積電A16製程使用超級電軌（SPR）晶背供電技術，直接將電源供給每個電晶體的源極與汲極；而英特爾18A則採用其首創的PowerVia背面供電技術；英特爾已開始供貨，而台積電的A16則計畫於2026年才量產」。趙堃成表示，「這些差異使羅唯仁在台積電的經驗，對英特爾的工程師而言， 幾乎完全沒有價值」。

趙堃成直言，「台積電製程在技術層面完全無法提供英特爾任何幫助」。他表示，唯一可能為英特爾代工業務的製程開發以及製程整合與製造可以帶來的，只有寶貴的台積電文化，「也就是夜鶯計劃所帶來的夙夜匪懈的犧牲精神」。

不過，趙堃成質疑，「美國的平均年薪3、50萬美金的工程師，還可以選擇去更高級的晶片設計公司工作，例如輝達、AMD等上班的技術人員，會願意這樣子賣肝嗎？」他直指，「這種機會非常低」。

趙堃成表示，台積電最大的資產以及能成為台灣的護國神山，最大原因是，過去員工願意全力以赴、以公司為重、犧牲私人生活，創造出台積電的高績效文化，「但是請注意，台積電引以為傲的企業文化已經逐漸消失中，因為對這一代的年輕人來說，保持生活和工作的平衡，將會是選擇工作的一大重點」。

因此，趙堃成指出，羅唯仁真的去英特爾工作的話，「最大的貢獻就是看能不能改變英特爾的工作文化」。不過，趙堃成認為，從台積電的亞利桑那廠的經驗來看，美國雇用的工程師不能適應台積電的工作文化以及規範，所以台積電還需要大量從台灣派駐工程師到美國去工作。

趙堃成直言，「羅唯仁一個人要去改變英特爾的工作環境恐怕是一件不可能的任務」。至於有些喜歡講故事，或者別有目的的媒體，趙堃成批評，「已經把故事發展到諜報戰爭的狀態，直指羅先生的尊翁是從事警察或者是調查工作，所以是有間諜的血統的無間道言論，個人覺得實在是純粹虛構提供茶餘飯後的娛樂而已」。

而有關國際媒體報導稱「台灣將會被『要求』投資4000億美金」ㄧ事，趙堃成表示，「在目前國會的席次限制底下，要政府以政府的力量承諾投資是辦不到的」。他指出，現在已經謠傳太多，所以行政院也出來解釋了，「雖然在目前的國際談判環境之下，應該不適合把談判內容提出出來作說明解釋，但是由於謠言太多，可能會造成傷害，所以可能逼得政府也因此不得不做出說明」。

趙堃成說，所謂台灣的投資將會是以「台灣模式」的供應鏈合作，是指企業基於國際布局，「自主」規劃到美國投資，藉此貼近客戶、增加競爭力，政府則提供金融面「信保」支持，透過台美政府之間G2G（政府對政府）的合作協助形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，協助產業在美布局。

趙堃成表示，用最白話說明，「也就是目前所謂的投資金額，都會是企業自主要到美國投資，並且形成產業聚落的佈局要求發生的」。他點出，政府只是把這些產業聚落的投資，統計出來大概有4000億美金左右。

趙堃成指出，以台積電所在的半導體產業來說，半導體產業的上中下游分工與供應鏈很長，從IC設計、半導體材料與設備到晶片製造、封裝測試、軟體（EDA）等。他說，美國確實在晶片晶圓代工製造的領域上的占比下降，「但對全球半導體整體的掌控力卻還是由美國掌握霸主地位」。

趙堃成提到，美國半導體企業營收占全球的一半，幾乎所有尖端、關鍵的技術、設備等都掌握在美國手上，「美國政府對中國華為下封鎖令，只要美國技術占25%以上的晶片都不能出貨，就能直接讓華為斷貨，就知道美國晶片霸主的威力」。

為此，趙堃成表示，在這個美國獨霸晶片設計、基本關鍵以及尖端技術等重要技術的情況之下，「台灣晶片製造的上下游廠商不是只有台積電的代工，還有製造伺服器代工直接供應給AI產業的這些代工公司的上下游，都必須去美國投資，以符合服務美國客戶，而這些美國客戶是服從美國政府指導的美國製造的原則，這個大勢是無庸置疑的」。

趙堃成指出，政府對這一些自主投資能夠給予的就是信保上的協助，最重要的還有跟美國協商在美國層層塔塔的投資的限制、環保的需求、工會的箝制、土地取得的困難、營建成本的高漲、能源供應不足的種種困難之下，「能為這些自主去美國投資的台灣廠商做出貢獻，讓他們能夠順利地在美國生根，幫台灣把投資的手伸出去，繼續幫台灣創造更多的獲利」。

同時，趙堃成也點出，這些台灣的廠商大部分都會是上市公司，所以在美國的投資都會是子公司，所以必須合併報表，也要繳台灣稅、要發台灣的上市公司的股東的股利，「所以將會是台灣的國力的延伸以及擴大經濟規模的一個大好時機」。

最後，趙堃成說，至於那些把台灣民間廠商拿去美國投資，要爭取在未來的AI世界裡面的市場及巨大獲利，講成是台灣的廠商把錢丟到水裡面，拿錢去孝敬美國人的那些謬論，「希望可以休矣，台灣幸甚、幸甚，感恩」。

