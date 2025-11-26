羅唯仁帶走台積電機密有助英特爾？專家點1關鍵：張忠謀去也神仙難救

財經中心／黃韻璇報導

先前有人懷疑台積電會因為怕得罪美國而不敢提告，許美華直言「這些想法都是多慮」。（圖／資料照）

台積電昨（25）日宣布正式對羅唯仁院士提告。台積電在聲明中指出，前台積電資深副總羅唯仁將2奈米相關機密帶往英特爾任職，違反競業條例。許多人也好奇，羅唯仁帶走的機密資料，對英特爾究竟有沒有幫助？對此，反紫光奇遊團成員、科技專家許美華指出，「不能說完全沒有」，但這些機密被外洩不至於動搖台積電的領先地位，並點出英特爾最大問題「絕不是一個人救得起來的」。

羅唯仁帶走的那些先進製程的機密資料，對英特爾有沒有幫助？許美華坦言「不能說完全沒有」，她舉例道，各家foundry的半導體製程，都有許多獨家配方（recipe），不算專利，但有些非常厲害，是那種「高手一點絕」的東西，像是化學材料成分調配、曝光時間、等待時間等。

許美華指出，台積電的競爭對手如英特爾一定非常好奇，製程很多小地方台積電是怎麼做的，羅唯仁帶去的資訊，就可能讓英特爾「喔原來台積電是這樣」，她認為，這些機密被外洩，不至於動搖台積電的領先地位，但都是台積電必須嚴守保護的資產，任何人都不能跨過那條紅線。

台積電正式對羅唯仁院士提告。（圖／翻攝自工研院臉書）

許美華表示，「支持台積電正式提告，也希望英特爾、羅唯仁知所進退，之後大家不要為這件事鬧得太難看，畢竟在生意上，應該是英特爾比較需要台積電，not the other way around」。

此外，許美華也說，羅唯仁在加入台積電之前，曾經在英特爾經歷過黃金時代，退休後回鍋已經光環不再的老東家，多少有點想要回報當年栽培，還有證明自己的味道。而帶著台積電先進製程的機密資料，不管是有形的紙本文件，或是腦袋裡的記憶，回到英特爾，都像是一種展現自身價值的姿態。

許美華點出，英特爾製造部門的問題很大，業界路人皆知，絕不是一個人救得起來的，就算羅唯仁帶走台積電的整套武功秘笈也做不到。因為台積電的成功是靠整個公司文化、整個團隊合作、還有整個半導體生態鏈，參與的人太多、影響因素太多，直言「就算英特爾現在找魏哲家或是張忠謀去救，沒有整個團隊做後盾，也是神仙難救」。

