羅唯仁帶走的機密「能幫英特爾」？ 專家：找張忠謀去也難救





台積電25日發布聲明，正式對羅唯仁院士提告。台積電強調，前台積電資深副總羅唯仁將2奈米相關機密帶往英特爾任職，已經違反競業條例。因此外界好奇，究竟羅唯仁帶走的機密資料，是否對英特爾有幫助？針對這項疑問，科技專家許美華表示，「不能說完全沒有」，但這些機密被外洩不至於動搖台積電的領先地位，她強調，「現在找魏哲家或是張忠謀去救，沒有整個團隊做後盾，也是神仙難救」。

許美華在臉書發文表示，羅唯仁帶走的「先進製程的機密資料」不能說對英特爾完全沒有用，她舉例說明，各家的半導體製程都有許多「獨家配方」，屬於「高手一點絕」的東西，因此她認為，這些機密被外洩，不至於動搖台積電的領先地位，但都是台積電必須嚴守保護的資產，任何人都不能跨過那條紅線。

許美華說，「支持台積電正式提告，也希望英特爾、羅唯仁知所進退，之後大家不要為這件事鬧得太難看，畢竟在生意上，應該是英特爾比較需要台積電，not the other way around」。

此外，許美華也說，羅唯仁在加入台積電之前，曾經在英特爾經歷過黃金時代，現在回到英特爾多少有點想要回報當年的栽培、展現自身價值的味道；但許美華坦言，現在英特爾製造部門的問題大到業界路人皆知，即使羅唯仁帶走台積電的整套武功秘笈也救不起來。

她強調，台積電有現在的成功，是靠整個公司文化、整個團隊合作、還有整個半導體生態鏈，其中參與的人太多、影響因素太多，「就算英特爾現在找魏哲家或是張忠謀去救，沒有整個團隊做後盾，也是神仙難救」。

