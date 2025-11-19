羅唯仁帶走「台積電機密資料」投靠英特爾？林修民分析「75歲退休」公司不太會注意但「影印必留記錄」！籲企業界重視「數位國土保衛」：台灣資訊&國家安全來自內部管理的威脅不小

前台積電資深副總羅唯仁遭爆於退休前，動用高階主管職權，要求下屬影印大批2奈米、A16、A14等最先進製程技術相關機密資料，並投靠英特爾（Intel）。對此，科技專欄作家林修民今（19日）於電台節目《新聞放鞭炮》分析，這件事情的發生，並非台積電控管不嚴格，「今天接收到高階主管的指示，你敢不從嗎？」他指出，以台積電的嚴格保密制度，任何人要影印資料，「都必須刷卡，留下你影印了什麼東西的紀錄」。

據媒體報導，75歲的羅唯仁於今年7月底自台積電退休，但在退休前，曾動用本身高階主管職權，要求下屬對其簡報，並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。同時，業界盛傳羅唯仁已於10月底，至英特爾任職。

對此，外界質疑，台積電對於員工的控管怎會如此不嚴格，影印大批資料卻未察覺異狀，林修民點出，「今天如果是30、40幾歲的人做了這種事，一定會引起高度警覺，但羅唯仁已經75歲，又是要退休的資深副總，公司難免沒那麼在意」。

林修民續指，羅唯仁是高階主管，「今天身為下屬，員工敢不從嗎？ 」「你的老闆叫你做，你敢公開違抗嗎？」不過，林修民表示，在台積電要影印東西，一定會有記錄，「任何人如果要影印資料，都必須刷卡留下你影印了什麼東西的紀錄，更別說用網路傳遞的所有紀錄，都會留下」。

同時，林修民提到，「挖角」在半導體產業是很常見的，但羅唯仁這起案件比較特別的地方在於，很少會有人這個月才離開，下個月就跑到競爭對手那裡，「通常都會『過一下水』」。他舉例，前台積電資深研發處長梁孟松在到三星上班之前，是先去三星大學教書、「過一下水」。

而針對這起事件，林修民提醒，台灣最大的國家安全跟資訊安全危害，「來自內部管理階層的威脅並不小，企業就要重視『數位國土保衛』」。

