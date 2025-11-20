羅唯仁把2奈米資料打包帶走？董事葉俊顯揭台積電內規：他摸不到機密

前台積電資深副總經理羅唯仁，疑似於退休前帶走2奈米先進製程資料，隨後轉任英特爾，引起社會與國際關注。而台積電法人董事、國發會主委葉俊顯今（20）日在立院備詢時透露，羅唯仁在1年多前就已被調單位，不會接觸到核心機密。



針對台積電機密可能外洩，葉俊顯表示，他有友人在台積電工作，據了解，台積電對於即將退休的工作人員，在退休前1、2年就會將其調到不會接觸營業秘密的單位，而羅唯仁在1年多前就已調單位，不會接觸到核心機密。

​葉俊顯指出，羅唯仁是否有影印資料，還要台積電與檢調去調查，而針對外界憂心的技術外洩問題，他直言「大家都對台積電滿有信心」，不會只因為一個人就被影響到。

民進黨立委邱志偉則追問，這是否代表此案對先進製程的衝擊沒那麼大？葉俊顯直言回答，「對」。

