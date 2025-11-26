羅唯仁挨告 智財法院已受理
台積電前資深副總羅唯仁遭爆退休前疑攜帶先進製程機密文件，於10月底跳槽英特爾，台積電25日以違反競業禁止同意書及《營業祕密法》等規定，向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟。智財法院受理後隨即分案，經分案號為114年度民暫字第19號，將由信股法官王碧瑩審理，承審法官收案後將盡速閱卷並依相關規定審理。
經濟部長龔明鑫表示，支持台積電提告，台積電需要政府什麼樣協助，該部會盡力幫忙，涉及《國安法》部分，高檢署已經啟動調查，經濟部會配合來定義是否有違反該法。至於撤銷羅的工研院院士資格，相對就箭在弦上，目前工研院已啟動撤銷其院士資格的流程。
但據了解，經濟部內部研判，即便智慧財產及商業法院判決違反《營業祕密法》，但刑罰要落實到人在美國的羅唯仁，涉及「司法互助」，實務上有難度。此案羅如涉及竊取「國家核心關鍵技術」，就得上升到《國安法》「經濟間諜罪」處理，徒刑從1年起到10年，拉到至少3年以上、12年以下，最重1億元罰金。
曾任台積電工程師的台北市議員曾獻瑩分析，台積電提告至少具3層意義，包括向客戶及投資人宣示台積電「處理洩密案原則一致」，過去梁孟松洩密事件牽涉到韓國及三星，台積電堅持提告並打贏訴訟，這次雖然牽涉到美方及英特爾，當中有敏感地緣政治關係，但台積電仍然提告，代表面對機密保護處理原則一致。
曾獻瑩指出，台積電也在向所有員工宣示，PIP部門（機密資訊保護部門）不是只辦基層、不辦高層的部門，讓所有員工知道不能僥倖，另向所有競爭者宣示保護製程機密的決心，且台積電主動提告代表先站上法律制高點牽制競爭對手，也為未來跟英特爾間的競爭糾紛埋下法律伏筆。未來觀察重點在於是否會上升到《國安法》層級或向美國法院提告打跨國官司，以及求償金額與英特爾回應態度。
