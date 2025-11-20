羅唯仁攜台積電機密赴英特爾？ 國發會：1年前調離核心職務
台積電前副總羅唯仁傳出退休後將跳槽到英特爾，引發洩密疑雲。國發會主委葉俊顯今（20）日在立法院經濟委員會備詢時回應，羅唯仁在一年前就已經調離核心職務，對於台積電先進製程影響沒有那麼大。
立委邱志偉今天詢問有關羅唯仁可能涉及洩台積電機密一案。葉俊顯表示，有朋友在台積電工作，台積電內部對於退休人員在一、兩年前就會被調單位，因此不會接觸到內部核心。
至於是不是有涉及影印部分，葉俊顯指出這需要由台積電、檢調去查，但涉技術外洩這一塊，相信大家對台積電蠻有信心，不會因為一個人就影響到。
邱志偉詢問，據國發會了解，是不是對先進製程影響沒有那麼大？葉俊顯回覆，「對。」
