羅唯仁是台積電版的張憲義？ 台積電正式宣佈提告

台積電25日下午公告對前技術研發資深副總經理羅唯仁疑似帶2奈米資料跳槽英特爾。（圖片來源／工研院新聞稿）

台積電25日宣布，由於前技術研發資深副總羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此對其提告。

羅唯仁曾任職於英特爾（Intel）先進技術發展協理暨CTM廠廠長、2004年7月進入台積電，先後任職營運組織副總經理等，今年7 月 27 日正式自台積公司退休，9月還到工研院領一個第14屆院士授證，合照時站在工研院董事長吳政忠旁邊，當時沒有人會想到發生後來的事件。

羅唯仁去英特爾擔任副總，台積電25日宣布提告

11月傳出他帶著2奈米資料去英特爾任職，科技屆譁然，竟然還有財經節目主持人阮慕驊說，「怪不得羅唯仁沒有跟台積電簽競業條款，然後一退休就跑到英特爾去，台積電到現在也沒告他。」

節目中科技專家陳子昂還說，從台積電的角度，到底要協助英特爾還是三星，當然是英特爾，因為有川普這個變數在，「所以我認為他是一個不能說的秘密，也是雙方的默契。」暗示台積電不會對其提告，事實遭到台積電打臉。

台積電公告，已於今（25）日向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。

財經名嘴說不會告，如今遭台積電行動打臉

台積電表示本件訴訟係依據台積公司與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

有足夠的歷程，證明羅唯仁掌握許多台積電的營業秘密，台積電公告說，羅唯仁自民國 93 年 7 月起任職於台積公司並擔任副總經理，於民國 103 年 2 月升遷為資深副總經理，並於民國114 年 7 月 27 日正式自台積公司退休。

於 113 年 3 月間，台積電將羅唯仁調任於「企業策略發展部」資深副總，該部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務，然在轉任「企業策略發展部」後，羅唯仁仍要求研發部門（註：此指職級在資深副總以下之同仁，並無監督、隸屬關係）召開會議並提供資料以了解正在研發中以及未來規劃之先進製程技術。

羅維仁在台積電非常資深，因此掌握大量營業秘密

台積電公告中明確指出羅唯仁簽過競業禁止條款，意思是不能跳槽去對手公司回頭過來打母公司。

台積電公告說，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭之同意書。台積公司方淑華法務長在 114 年 7 月 22 日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。

確認簽過競業禁止條款，足以讓台積電發起訴訟

台積電聲明中指出，離職後羅唯仁旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱 EVP），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積公司有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。

也有人形容羅唯仁是台積電版的張憲義，張憲義是台灣重要的核子工程人員，在當年蔣經國過世前幾天，1988年1月9日，張憲義在自己辦公桌留下辭職信，據傳在中情局安排下以假的新加坡護照，在高雄小港機場出境赴美，導致台灣研發核子工程進度被美方全程掌握，前功盡棄。

(原始連結)





