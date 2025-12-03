（圖／本報系資料照）

台積電提告前資深副總羅唯仁，表面看來像是高階主管疑涉竊取營業祕密、跳槽競爭對手的法律攻防，實際卻是台美間的地緣政治攻防。

台灣真正要注意的是英特爾與華府盤算。英特爾執行長陳立武罕見強硬表態，宣稱完全支持羅唯仁的職涯選擇，指所有指控都是謠言和猜測；並強調公司尊重知識產權並有嚴格機密管制，不會容許任何第三方營業祕密被帶進系統。表面上是捍衛員工工作權與企業形象，實際上卻等同向全球半導體人才發出訊號，只要不被抓到明確帶文件，帶著經驗來英特爾是被歡迎、而且有公司撐腰的。

更敏感的是，英特爾強調羅唯仁是「回歸」老東家。他在加入台積電前，曾在英特爾待過18年；這個敘事刻意淡化「挖角競爭對手」，把事件包裝成自然的人才流動。對急於在二奈米追趕台積電的英特爾而言，羅唯仁真正帶來的，不一定是某個關鍵製程參數，而是對台積電研發節奏、模組切分、良率爬坡路徑、供應鏈生態與組織文化的「系統級know-how」。這些東西，即便不構成法院上可被逐條比對的營業祕密，對正在重建製造文化的英特爾卻是極高價值的無形資產。

把鏡頭再拉遠到華府的川普團隊就看得更清楚。商務部長盧特尼克與財長貝森特一再把「台灣半導體集中度」定調為國安風險，形容99％先進晶片都在台灣，就像當年阿拉伯石油禁運一樣危險。換句話說，華府既定方向，是要把高度集中在台灣的技術與產能，分散到美國本土製造並設定至少一半產能在美國為目標。在此戰略架構下，當美國政府本身是持有英特爾1成股權的重要股東時，英特爾對羅唯仁「全力護航」，看起來就不只是單一公司決定，而是與國家產業政策緊密交織的政治經濟選擇。

從這個角度看，羅唯仁案背後的美國與英特爾盤算，其實就是地緣政治的經濟安全邏輯。誠如盧特尼克所言，為了美國的國家安全，必須在美國本土製造晶片，而不是依靠9500英里外的台灣。

在這個過程中，英特爾被定位為美國國家隊，而台積電則被視為競爭對手。對台灣而言，真正課題不在於指責誰背叛、誰忘恩，而是要看清美國盤算並冷靜處理。落實執行「國家核心關鍵技術」保護，讓企業在高階主管調職、退休、外派時，資訊權限與技術接觸面有清楚可驗證的風險切割機制，這才是這場風暴背後，真正需要追問的關鍵問題。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）