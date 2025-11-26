羅唯仁洩密門，台積電為何沉默多日才提告？當年打敗三星功臣，疑帶槍投靠英特爾，恐改寫晶圓代工態勢

▲台積電前研發資深副總 羅唯仁（右一），傳出離開台積電前攜帶大量機密資料，市場擔憂技術外洩風險。左一為台積電董事長魏哲家。





半導體業界盛傳，台積電前研發副總羅唯仁退休前，大動作調閱先進製程資料，甚至可能將機敏資訊帶往英特爾；事隔一周後，台積電正式提告羅唯仁，全力保護營業祕密。

「這只是謠言和臆測，沒有任何根據。我們尊重智慧財產權。」美國時間11月20日，半導體大廠英特爾執行長陳立武，在加州的一場頒獎活動上，這麼回應提問的媒體記者。

會有這段回應，是因為台灣與國際媒體接連報導，7月底退休的前台積電研發資深副總羅唯仁，離開台積電、加入英特爾前，要求部屬影印大量資料，內容恐包含2奈米以下先進製程機密。

陳立武闢謠、台積人憤慨

對此，台積電於11月25日，正式向羅唯仁提告，並強調「詢問離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職」。然而「離職後羅唯仁旋即前往英特爾擔任執行副總，高度可能使用或洩露台積電的營業祕密」，因此展開法律行動。

儘管陳立武斷然否認有任何竊取機密的不法企圖，但羅唯仁退休後立刻選擇加入競爭對手，確實引來許多不滿聲浪。

「就算沒有帶走先進製程機密資料，觀感也非常不好，更希望他日後不要到台積挖角。」一位曾與羅唯仁共事的前台積電主管直言，事件爆發後，他接收到許多來自前同事的不解與憤怒訊息。

「羅唯仁加入英特爾，對台積電最壞的狀況，是讓英特爾最新研發、針對AI晶片的14A製程，更具競爭力，很可能有（跟台積電）一拚之力。」市調機構IDC資深研究經理曾冠瑋這麼解析。

為什麼一位退休老將的職涯選擇，可能一舉改寫全球晶圓代工技術競爭的態勢？

因為羅唯仁是台積電過去20年來，在製程進展上勢如破竹的關鍵人物之一。

一位不願具名的前台積電主管回憶，羅唯仁自從2004年返台加入台積電以來，一路領導研發團隊，戰功彪炳，特別是在2011年台積電打敗三星、取得蘋果關鍵訂單的28奈米製程，以及羅唯仁建議採取24小時不間斷研發的「夜鷹計畫」，才加速實現的10奈米製程。

今年9月，羅唯仁經台積電推薦獲選為工研院院士的典禮上，也不諱言自己被交付的任務一直是「帶領團隊在技術研究方面有所突破，來領先對手。」

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔直言，對台積電而言具有高度價值的營業祕密，包含眾多實驗失敗的數據，這些台積電艱難研發的結果，別人如果拿到手，就能少走很多冤枉路，「一旦對手知道了，就可以用來縮短（跟台積電的）差距。」

儘管業界普遍認為，如今台積電的技術高度複雜，已非一個人帶著資料就能偷走；但業界人士也指出，羅唯仁的經驗對於協助英特爾改善先進製程，仍大有助益。

其實，早在加入台積電之前，羅唯仁就曾在英特爾工作18年，對這家曾經的晶片霸主，一直懷有深厚情感。

一位他的前台積電同事就說，「以前我在研發團隊，他（羅唯仁）常常說他在英特爾裡面怎麼做。」因此，不能排除已無經濟誘因的羅唯仁，是因為「使命感」，才決定重返英特爾。

事實上，當羅唯仁帶走大量資料的消息傳出後，台積電反應極為低調，相較於8月間主動針對三名工程師與東京威力科創攜手洩密案件提告、且與高檢署積極合作，態度簡直天差地遠。

對此，偵辦東京威力科創案要角、法務部國際及兩岸法律司調部辦事檢察官劉怡君直言，涉及營業祕密的案件，需要企業深度合作才能推進，如果台積電不出面支持、不幫忙舉證，即使地檢署已經分案，也很難辦得下去。

營業祕密庭上揭示 恐被學走

然而，對於該如何進行營業祕密訴訟，台積電得高度謹慎。

誠遠商務法律事務所台北總所主持律師林啟瑩解釋，由於營業祕密會在法庭上揭示，「所以企業提供的，往往不是最重要的內容，否則一提出來，對方就學走了。」他認為，在羅唯仁已經加入英特爾的前提下，台積電勢必得選擇一個法律上可行、但技術上比較次要的營業祕密去提告。

「我的看法是，台積電一定會同時考慮在台灣跟美國訴訟成立的可能性，針對羅先生提告。」林啟瑩解釋，一旦能取得有罪判決，讓英特爾也對聘用羅唯仁產生疑慮時，英特爾就有責任自清，台積電也能取得殺雞儆猴效果。

台積電研發大將退休後，究竟有無「帶槍投靠」競爭對手，一時間仍難以確認；但在地緣政治與先進技術高度競爭下，動見觀瞻的台積電，勢必得以最高標準保護營業祕密，並且徹底追究可能的洩密案件。

羅唯仁





