羅唯仁涉台積電洩密案、高檢署出手了！搜索住處扣押其股票＋不動產

台積電前資深副總經理羅唯仁因涉及洩密給競業英特爾，台積電日前宣布在智慧財產及商業法院，對羅提起民事訴訟。另外在刑事部分，高檢署也剪報分他字案調查，昨日也搜索羅的台北、新竹縣住處，扣押其股票和不動產。

高檢署日前剪報分他字案調查，經初步釐清後，昨指揮法務部調查局持搜索票，對羅位於台北市、新竹縣的住居所執行搜索，扣得電腦、隨身碟等相關證物；檢察官另依刑事訴訟法規定向智商法院聲請扣押羅的股票、不動產並經法院核准。

高檢署指出，將秉持勿枉勿縱的態度，審慎積極釐清本案，並堅定秉持捍衛國家關鍵核心技術營業秘密的精神，與產業界共同維護國家核心競爭力。

