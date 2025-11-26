羅唯仁涉嫌竊密傳不滿魏哲家、認為被冷落「要讓台積電付出代價」

羅唯仁畢業於台大物理系，在美國加州大學柏克萊分校取得固態物理與表面化學碩士、博士學位。2004 年後加入台積電，擔任營運組織副總經理。今年七月榮光退休。 圖：擷取自工研院「工業技術與資訊月刊」2025年9月號

[Newtalk新聞] 台積電25日傍晚宣布對涉嫌竊密的前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁提告，指控羅唯仁涉嫌洩漏營業秘密給美國晶片大廠英特爾（Intel），引起輿論譁然。鏡週刊引述台積電內部消息指稱，羅唯仁會這樣做是因為對台積電董事長魏哲家不滿，要讓台積電「付出代價」。

根據鏡週刊報導，台積電內部消息指出，羅唯仁跳槽的主因可能與不滿人事安排有關。去年台積電董事長魏哲家接任後，羅唯仁希望能更上一層樓，卻因董事會拒絕延後其退休申請而感到不平衡。一位公司內部人士透露：「他認為自己受到冷落，才選擇加入老對手英特爾，就是要讓台積電付出代價。」

現年75歲的羅唯仁畢業於台大物理系，在美國加州大學柏克萊分校取得固態物理與表面化學碩士、博士學位。羅唯仁不僅曾在英特爾擔任廠長，回到台灣後也在台積電擔任多項高階職務，包括研發副總及先進技術事業副總，在台灣半導體業以「兇」、「罵人」出名。

知情人士表示，羅唯仁曾提出「夜鷹計畫」，率領團隊24小時不間斷研發，成功突破10奈米技術，台積電曾為表彰羅唯仁的貢獻，特別延長他的退休年限至今。然而，這次的跳槽事件依然讓人感到意外，也讓台積電陷入智慧財產權保護的挑戰。隨著訴訟進行，業界將密切關注這場科技巨頭間的博弈。

