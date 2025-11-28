羅唯仁涉嫌竊密 黃仁勳：台積電保護輝達敏感資訊做得非常好、從未擔心

黃仁勳表示他從未擔憂過台積電保護輝達敏感資訊問題。（本刊資料照）

對於台積電前資深副總經理羅唯仁涉嫌竊密問題，輝達執行長黃仁勳表示，台積電不是只靠一個人，技術涉及非常多層面，台積電在保護輝達敏感資訊方面做得非常好，他從未擔憂過。

針對台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉嫌竊密，台積電最大客戶輝達執行長黃仁勳表示，台積電不是只靠一個人，技術涉及非常多層面，其中包含晶片、電晶體和製程技術，還有營運管控和商業規劃方面的技術，台積電在保護輝達敏感資訊方面做得非常好，他從未擔憂過。

廣告 廣告

黃仁勳表示，台積電作為一個服務全世界的大規模製造商，所有面向都是基於技術而建立，台積電的技術涉及非常多層面，他對台積電將繼續茁壯成長充滿信心，而且台積電在保護輝達敏感資訊方面做得非常好，我們從來沒有過任何擔憂。

至於輝達如何保護自己的敏感資訊，黃仁勳則表示，輝達的技術央當複雜，存在於輝達的晶片、系統和軟體當中，涉及非常多不同的晶片，不只是繪圖處理器（GPU）而已，所有技術都必須整合在一起才能成功，輝達花了33年才走到這一步。一直以來都有人加入輝達，有時候也會有少數人離開，輝達大多數員工的任職時間都很長，有些甚至超過20年，即使有人離開也沒關係，我認為輝達的技術非常難以複製。

黃仁勳指出，目前市場的需求非常強勁，供應狀況很吃緊，因為輝達的供應鏈非常複雜。輝達採用台積電非常先進的晶圓，還有複雜的記憶體、CoWoS先進封裝、大量的交換器，甚至還有電纜、電源供應器，每一樣東西都很複雜。

更多鏡週刊報導

COP30後再提核綠共存 童子賢：電影《明天過後》有科學支持

國泰金法說／AI有夠熱！ 李長庚：明年台股上3萬點不無可能

國泰金法說／旗下3引擎發威 國泰金總座：打造台版國際資產管理中心