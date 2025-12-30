羅唯仁涉攜「大批台積電機密」投奔對手 王鴻薇要求工研院拔院士資格 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

前台積電副總羅唯仁遭爆涉嫌竊取2奈米、A16及A14等先進製程機密，並轉任競爭對手英特爾（Intel）高階主管，引發震撼。國民黨立委王鴻薇今（30）日痛批，此舉「無異於叛國」，國家榮譽不容踐踏，要求工研院應立即撤銷或暫停羅唯仁的院士資格。

根據媒體報導指出，前台積電副總羅唯仁疑似將包含2奈米、A16、A14等先進製程的簡報與資料等相關文件大量列印帶走，並於10月底轉赴台積電主要競爭對手英特爾（美國政府持股10%）擔任研發體系高階主管，涉嫌違反《國安法》以及遭台積電提起民事訴訟。

據了解，檢調11月底前往羅唯仁位於台北市及新竹縣竹北市的住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查後發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料。

對此，王鴻薇表示，在台積電提告前，她第一時間就針對此事質詢相關部會，除了要求法務部主動偵辦以外，更請台積電一定要提告，捍衛我國重要技術機密，她也要求工研院應拔除或暫停羅唯仁院士資格。

王鴻薇說，工研院院士象徵台灣高科技界的榮譽，以及國家對傑出貢獻的肯定，工研院也具體回覆她，目前增訂「院士評議準則」處理「未來」院士資格適任，會由院士評議議會進行處理。

「工研院至今不能證實是否適用羅唯仁。」王鴻薇強調，如果連涉嫌違反《國安法》的罪犯都可以是院士，竊取國家技術機密轉任外國高管，這樣無異於叛國的行為，如果沒有任何處理，我國國格盡失，相信國人以及業界都不能接受。

照片來源：翻攝自王鴻薇臉書

