羅唯仁涉洩密台積電提告 經濟部發聲：請工研院研議撤回院士榮譽

台積電前資深副總羅唯仁離職後，涉嫌帶走先進製程機密回鍋英特爾。台積電今（25）日宣布已對羅唯仁提告，經濟部隨後也發聲表示，工研院目前沒有針對院士撤回的機制，已請工研院進行研議。

台積公司稍早發布聲明，已向智財法院提出對羅唯仁訴訟案，並指出訴訟案是依據台積公司與羅唯仁間聘僱合約書、任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

而經濟部表示，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，會密切掌握對產業的影響。檢調已對此案啟動調查，經濟部會全力配合，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。

廣告 廣告

至於外界關心是否會撤銷羅唯仁工研院院士榮譽，經濟部說明，工研院目前沒有針對院士有撤回機制，已經請工研院研議。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

台積電對前資深副總羅唯仁提告！ 退休前隱瞞將回鍋英特爾

台積電2奈米洩密案 3內鬼工程師延長羈押禁見2個月

台股強勢反彈！收盤漲407點 台積電漲40元衝上1415