羅唯仁涉洩密案 經長：國安法部分高檢署已啟動調查
（中央社記者曾筠庭台北26日電）前台積電資深副總經理羅唯仁涉洩密，是否涉及國家安全引發外界關注。經濟部長龔明鑫今天表示，國安法部分已由高檢署啟動調查，經濟部將全力配合；至於羅唯仁是否帶走公司資料，須由台積電進一步說明。
龔明鑫今天出席「第34屆台灣精品獎頒獎典禮」，於會前接受媒體詢問台積電提告羅唯仁一事。
龔明鑫受訪表示，整起事件可分為兩部分處理。第一部分與國安法相關，高檢署已著手調查，經濟部也會配合釐清爭議內容是否涉及國安問題。第二部分則是台積電對羅唯仁提出的營業秘密法訴訟，若台積電有需要政府協助之處，經濟部都會盡力配合。
不過外傳羅唯仁可能在美國，恐讓台灣難以追究責任，龔明鑫表示，司法機關已有既定調查程序，經濟部會依權責協助相關作業。
另外，外界關注羅唯仁的工研院院士資格是否會取消。龔明鑫透露，工研院已啟動撤銷程序，後續將依規定進行審議。（編輯：潘羿菁）1141126
