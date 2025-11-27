羅唯仁涉洩密 半導體業：能否獲英特爾內部認同待觀察

（中央社記者張建中新竹27日電）台積電對退休轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提告，英特爾強調，沒有理由相信針對羅唯仁的指控有任何根據，歡迎羅唯仁重返英特爾。對此半導體業者觀察，英特爾曾是傲視半導體業、技術領先的指標企業，儘管屈居落後，但內部仍有堅持技術品質的優秀人才，對於涉爭議的羅唯仁是否能認同、甚至掣肘，將值得觀察。

羅唯仁曾主導台積電「夜鷹計畫」，成功推進台積電10奈米製程發展，他在今年7月27日自台積電退休，卻隨即前往英特爾擔任執行副總裁，震撼各界。長期觀察半導體產業的聚薪資本管理合夥人陳慧明認為，羅唯仁到英特爾，確實可能對台積電不利，不過衝擊程度有待觀察。

陳慧明表示，英特爾（Intel）執行長陳立武是半導體業的行家，找到可能有助英特爾轉型的關鍵人物，只是當年羅唯仁在台積電的「夜鷹計畫」可以成功，背後關鍵是創辦人張忠謀充分授權，羅唯仁才能大展身手，至於陳立武的領導風格、英特爾內部工程師文化等，是否也能毫無條件支持羅唯仁施展所長，成功複製當年台積電夜鷹計畫的經驗，可能有待觀察。

陳慧明說，台積電對於羅唯仁採取法律行動，此舉值得肯定，將使得原先有意跟隨轉往英特爾的台積電員工會有忌憚。台積電未來是否進一步在美國對羅唯仁提告，是觀察重點。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真說，羅唯仁的個案突顯台灣高階人才流動帶來的風險，也顯示全球半導體人才進入白熱化競爭階段，特別在美國政府積極推動在地化供應鏈，美國企業將會以非常優渥的薪資來延攬台灣頂尖人才。

劉佩真表示，台灣目前在半導體產業仍具領先地位，不過，隨著高階人才流失，台灣在技術創新和卓越製造能力的優勢恐會遭到壓縮，應該系統性強化防禦，才能維持台灣半導體領先優勢。

另外，半導體業者解讀台積電提告策略認為，台積電目前主要針對羅唯仁個人的背信行為採取法律行動，而不是針對英特爾，儘管有聲音認為，台積電應該赴美提告，但截至目前，台積電也沒有說過，會排除這個可能性，英特爾至今未明確說明羅唯仁的業務內容，無法化解外界疑慮，因此羅唯仁在英特爾負責何種工作，成為業界重點觀察。

半導體業者也提到，英特爾曾是全球半導體領導廠商，雖然目前在技術發展面臨困境，屈居落後局面，不過內部人員依然堅持技術發展，期能奪回領導地位，對於具爭議的羅唯仁能否認同，可能有待商榷。（編輯：潘羿菁）1141127