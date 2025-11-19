羅唯仁涉洩密 憂損國安利益

傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走二奈米等先進製程等資料回鍋英特爾。和碩董事長童子賢十九日表示，台積電組織已經具有相當韌性，不會因為一個人的跳槽而影響競爭力。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走二奈米等先進製程等資料回鍋英特爾。經濟部長龔明鑫十九日表示，政府關切國家安全利益等三個層次影響，經濟部會配合高檢署說明核心關鍵技術管制方式；是否涉及國安法？也會隨時更新核心關鍵技術範圍。

由於羅唯仁甫在九月獲選工研院士，龔明鑫表示，過去任台積電董事有見過羅唯仁，當初印象不錯，現在「有點意料之外」；待案件明朗，將和工研院討論暫停或撤銷其工研院士身分。

龔明鑫表示，針對此事政府關心三個層次，包括國家安全利益、整體產業利益、個別廠商損失。國家安全層次部分，高檢署已開始調查，經濟部會配合說明核心關鍵技術管制方式，檢視是否有涉及國安法的疑慮。

有關企業個別利益方面，會充分尊重台積電是否要提出營業秘密訴訟，若廠商需要會予以協助；至於整體產業利益部分，經濟部會密切觀察此情況是否損及台灣半導體產業生態鏈，甚至是客戶關係，持續注意情勢發展。

至於關鍵技術外流的防範措施是否已做到滴水不漏？龔明鑫表示，已建立相關機制，也會隨時更新核心關鍵技術範圍。

代工廠和碩董事長童子賢則指出，台積電組織已經具有相當的韌性，不會因為一個人跳槽就造成關鍵性影響，該個案不會影響台積電競爭力。

他強調，每一間公司都有自己不同的配方與參數，如果製程和整個流程跟台積電不一樣，即使參考台積電的參數也未必有辦法直接使用。

童子賢表示，台積電擅長一次應付可能五個大客戶、三十個中型客戶、一百個小客戶，台積電的製程有辦法根據幾十個不同客戶進行微調，但良率都相當高，這就是台積電的競爭力。即使帶走台積電一些設計參數，頂多只能參考，別家業者連生產線或生產設備的安排都不一樣，不太可能直接複製。