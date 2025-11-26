羅唯仁涉洩密 葉俊顯拿鼎泰豐舉例 指不至於危及台積電

對於台積電前副總羅唯仁涉嫌帶著機密投靠英特爾，國發會主委葉俊顯接受《Yahoo齊有此理》專訪時指出，台積電產線上的重要關鍵步驟都牽涉到上萬步，所以不會因為1、2個人離開就受影響，這有點誇大其詞。

國發會主委葉俊顯昨天接受《Yahoo齊有此理》專訪，並在今天(26日)播出。對於台積電前副總羅唯仁疑似違反競業禁止條款，退休後到英特爾擔任高階主管一事，葉俊顯指出，台積電高階管理人員在退休前不會接觸到核心技術部門，企業本身也有內機內控的方式，他不擔心機密被偷。

葉俊顯說，台積電產線上的重要關鍵步驟都牽涉到上萬步，就如同鼎泰豐師傅出去另起爐灶，做出的口味和鼎泰豐就是有差。所以台積電不會因為1、2個人離開就受到影響，且公司早就有所準備。他說：『(原音)今天也不可能就是說1、2個師傅跑出去獨立門戶之後，然後我這個店就關了，像台積電以前也發生過啊，譬如說蔣尚義、梁孟松，那也沒有。所以台積電這麼大的公司，(主持人：不會因為1、2個叛徒，但是仍然屹立不搖。)這個本來就是公司的文化，而且公司必須要做，台積電其實在這方面已經做足他的功課，我想其他公司也是一樣，所以不會因為1、2個人離開就危及到，我覺得那個有點誇大其詞。』

對於今、明年經濟成長，葉俊顯指出，本來以為美國對等關稅宣布後，全球市場都會哀鴻遍野，但偏偏台灣沒有，反而出口越來越好，讓所有機構預測全部失準；而且「AI是剛性需求」，像台積電至今供不應求，訂單已經滿到明年底，後年同樣看好。他預測今年台灣的GDP成長不只接近5%，應該有機會過6%，比起年初的3%直接翻倍；但明年因為基期高的關係，成長率約落在2%至3％。

葉俊顯也說，如今台灣已經走過「一顆蘋果救台灣」的代工時代，等《企業併購法》三讀通過後，中小企業將可資源整合，一起提高利潤，甚至「去打國際盃」。

另外，對於台積電是不是會變成「美積電」，葉俊顯則說不擔心，因為台積電只是擴大產線，研發技術仍留在台灣，所以美國設廠只是企業布局的一部分。(編輯：陳士廉)