羅唯仁涉竊台積電機密 檢搜2住所.查扣股票.不動產

台積電前研發副總羅唯仁退休後跳槽英特爾，引發外界對先進製程機密外洩的疑慮，台積電25日向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出民事訴訟。高檢署也在26日持搜索票搜索羅唯仁位於台北、新竹縣的住所，並扣得電腦、隨身碟等相關證物，檢方同時依法向智商法院聲請扣押他的股票、不動產核准。

台積電前資深副總羅唯仁(2025.09)說：「AI的興起和運用，呈現出巨大的機會，來增進台灣百工百業，競爭和新創的商機。」在鏡頭前侃侃而談，產業未來的發展與榮景，羅唯仁今年75歲，曾在英特爾擔任，先進技術發展協理暨CTM廠長，2004年加入台積電，2025年7月退休年資長達21年，卻被爆出疑似在退休前，動用本身高階主管職權，要求下屬簡報，並影印大批相關機密資料帶走，恐將衝擊台灣半導體產業。

台積電對羅唯仁提出民事訴訟，刑事部分，高檢署指出18號接獲通報後，立刻於同日剪報分他字案偵辦，將秉持勿枉勿縱的態度，審慎積極釐清本案，與產業界共同維護國家關鍵核心技術。

