羅唯仁涉竊台積電機密 經濟部：請工研院研議取消院士資格

羅唯仁今年9月獲選為第14屆工研院院士，如今台積電已經正式提告羅唯仁涉嫌洩密，經濟部回應，工研院目前沒有針對院士有撤回的機制，但已經請工研院進行研議。（圖：工研院提供）

前台積電資深副總羅唯仁遭爆今年7月退休前打包帶走2奈米先進製程等資料，並於上個月赴英特爾任職。台積電25日傍晚宣布提告羅唯仁涉嫌洩密。經濟部晚間表示，尊重台積電基於保障自身權益所提出的法律處置，並將密切關注事件後續對產業的影響。

台積電說明，25日已向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。此訴訟是依據台積電與羅唯仁聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。羅唯仁高度可能使用、洩漏、提供或轉移台積電的營業秘密與機密資訊給英特爾，因此台積電決定採取法律行動，包括要求違約賠償。

此外，羅唯仁今年9月獲選為第14屆工研院院士，如今台積電已經正式提告羅唯仁涉嫌洩密，外界關注他院士資格是否可能被撤回。經濟部回應，工研院目前沒有針對院士有撤回的機制，但已經請工研院進行研議。

經濟部強調，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響。檢調也已經針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。