羅唯仁涉違國安法 高檢署已搜索扣押不動產

中部中心／黃毓倫、羅宇翔、張家維 南投報導開車如果轉頭看到陌生人在後座，肯定會嚇到半死！南投草屯發生恐怖打劫案件，女子開車去超商，下車時粗心沒熄火，搶匪趁隙溜上車，還躲在後座，女子轉頭看到車上有人，驚嚇指數破表，歹徒順勢還爬到前乘客座搶錢，女子伺機開車到宮廟求救，結果可能太緊張，又沒熄火拔鑰匙，車子就被歹徒開走。警方獲報在農場逮到搶匪，當場搜出車鑰匙和毒品！受害女子開著白色轎車，來到超商前停車，車子沒熄火，人就下車了。女子想說才一下子，放心在超商操作機台，沒想到，一名男子上車囉～歹徒趁隙打開駕駛座車門潛入，但同時間這名女子也要上車了，歹徒來不及下車趕緊躲到後座。女子第一時間沒發現人影，開著開著才發現後座有人，當下快嚇死，而歹徒竟然也不慌張逃跑，直接從後座爬到前乘客座，搶走女子的皮夾搜刮現金。嫌犯從後座爬到前乘客座，搶走皮夾內４８００元。（圖／民視新聞）女子驚嚇之餘試圖保持冷靜，伺機開往宮廟下車求救，疑似太緊張，這回又沒熄火，就在她下車時，又給嫌犯製造機會，直接把車子開走。警方獲報，調畫面鎖定車輛動向，在農場找到嫌犯。嫌犯落網時相當狼狽，全身爬滿螞蟻，想逃卻被逮個正著，還辯稱車鑰匙是他的，員警當場試車，人贓俱獲，還搜出毒品依托咪酯煙彈。警方除了搜到車鑰匙還搜到毒品（圖／民視新聞）草屯分局偵查隊長簡伯全：「一名女子稱下車購物，車輛未熄火未上鎖，車輛遭一名陌生男子闖入，除取走其皮夾內新台幣4800元外，趁女子下車尋人求救之際，將車子開走。」女子先是太粗心沒熄火就去超商，求救時又太緊張沒熄火，連犯兩次錯誤，讓自己身陷險境。民眾（非當事人）：「我會嚇死，而且很可怕，因為畢竟後面是陌生人。」民眾（非當事人）：「會嚇到，所以建議就是，你如果要下車買東西的話，建議車子真的還是要鎖。」不要以為下車時間很短，監視器有在拍就沒在怕，記得門都要上鎖。幸好這回命大，偷偷上車的歹徒沒帶武器也沒因為失風傷人，否則丟的恐怕不是財物，連小命也不保！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

