羅唯仁涉違國安法 高檢署已搜索扣押不動產
台積電前資深副總經理羅唯仁疑似帶著機密轉任英特爾(Intel)，遭台積電提告。高檢署今天(27日)表示，初步釐清案情後，已於26日指揮調查局至羅唯仁的住居地執行搜索，扣得電腦、隨身碟等；另外，檢察官也向智商法院聲請扣押羅唯仁的股票、不動產獲准。
台積電前資深副總經理羅唯仁退休後前往英特爾(Intel)任職，引發外界關注機密外流風險以及是否涉及國家安全問題。
高檢署今天發布新聞稿表示，針對羅唯仁涉嫌違反國家安全法等案件，高檢署於11月18日獲悉後，立即於同日剪報分他字案偵辦，經初步釐清案情，已於26日下午指揮法務部調查局調查官持智慧財產及商業法院核發之搜索票，對羅唯仁位於台北市、新竹縣之住居所執行搜索，扣得電腦、隨身碟等相關證物；另，檢察官也於同日依刑事訴訟法第133條第2項規定，向智商法院聲請扣押羅唯仁的股票、不動產，並經法院核准。
高檢署強調，將秉持勿枉勿縱的態度，審慎積極釐清本案，並堅定秉持捍衛國家關鍵核心技術營業秘密之精神，與產業界共同維護國家核心競爭力。(編輯：宋皖媛)
